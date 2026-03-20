El jazz surt amb bones prediccions a Terrassa

El Festival Jazz Terrassa està, de nou, de sortida, de les quatre parets a l’aire lliure, i de la capital comarcal a poblacions limítrofes que han consolidat la seva participació en aquest certamen internacional. Arriba el cap de setmana del Pícnic Jazz i el trasllat de propostes a Vacarisses i Viladecavalls, sense descurar el centre neuràlgic de l’esdeveniment. Hi haurà concert aquest dissabte, per descomptat, a la Nova Jazz Cava, amb Enric Fuster Quartet, a les 20 hores.
El Pícnic Jazz de la 45a edició del festival tindrà lloc, per descomptat, aquest diumenge al parc de Vallparadís, aquest cop amb unes prediccions meteorològiques favorables i una assistència prevista d’unes 30.000 persones. Obrirà aquesta cita “metamusical”, de festa col·lectiva, la Fredi’s Jazz Band, formació matadeperenca dirigida per Enric Alegre, a les 12 hores.
La segona aparició correspondrà a Sara Dowling & Ignasi Terraza Trio. La vocalista i el pianista pujaran a l’escenari amb Dario Di Lecce al contrabaix i Esteve Pi a la bateria, i deixaran pas a Against The Blues, quintet integrat per Mar López (veu), Andreu Martí (guitarra i harmònica), Joan Flotats (teclat), Manel Piqué Zapata (baix i trombó) i Vicenç Millo (bateria).
Després, per acabar la jornada festiva, el saxofonista Dani Nel·lo celebrarà a Terrassa els seus 40 anys de trajectòria. Ho farà acompanyat d'Àlex López (trompeta), Pere Miró (saxo baríton), Helena Bantulà (guitarra), Matías Míguez (baix elèctric) i Anton Jarl (bateria).
Ches Smith, més que una bona bestreta
De Sacramento a Nova York, de Nova York al Festival Jazz Terrassa, de la bateria saltant al vibràfon, Ches Smith va oferir aquest dijous passat a la Nova Jazz Cava la seva particular visió del jazz experimental, amb presència permanent de ritmes electrònics. Completaven el Ches Smith Clone Row els guitarristes Mary Halvorson i Liberty Ellman i el contrabaixista Nick Dunston.
El combo i la fusió
La presència d’activitats que se celebren fora del terme de Terrassa es destaca cada any. Aquest dissabte se celebra l’Esmorjazz a Vacarisses. Començarà a les 11 hores amb el combo de l’Escola Municipal de Música (EMM) de Vacarisses. A continuació, a les 12 hores, Fusionizer, projecte integrat per Enric Carreras (teclat), Xavi Figuerola (saxo tenor), Manel Martínez (guitarra), Xavi Marco (baix elèctric) i Oriol Cot (bateria).
Escola i un quartet
L’oferta comarcal serà simultània, i gratuïta. Viladecavalls viurà l’ambient del festival a partir de les 11 hores d'aquest dissabte amb l’actuació de la Jazz Band de l’Escola Municipal de Música (EMM) Pau Casals a la plaça de la Vila. El relleu l’agafarà a, a les 12.15 hores, el concert de Marta Durán Quartet. Durán, saxo tenor, lidera una formació que completen Roger Mas al piano, Juan Pastor al contrabaix i Adrià Claramunt a la bateria. El quartet presenta el primer disc de la saxofonista i compositora: “Shine”, un projecte musical que combina la profunditat acústica del jazz amb pinzellades electròniques, de pop i de música brasilera.
Pista de ball amb barbacoa
La combinació és atractiva: música en directe, sopar a les brases i pista de ball, tot plegat a l’Ateneu Candela. La nau ubicada al carrer de Montserrat acollirà aquest dissabte, a partir de les 20 hores, la setena edició del Barbecue Jazz. La festa s’iniciarà amb l’actuació de DJ Original Soulboy i arribarà al zenit amb Powafunk, el projecte liderat pel productor i baixista canari Charlie Moreno. A l’escenari, Moreno comparteix protagonisme amb la veu torrencial de Paquito Sex Machine, el vocalista de la Fundación Tony Manero. La festa prosseguirà a partir de les 23 hores amb Claire “Retro Girl”.