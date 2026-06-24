El pati fresc de la Big Mama i John Coltrane a Terrassa

Ho sintetitza el Club de Jazz Terrassa amb regust dolç i encoratjador: “És un caramelet”. Es refereix, per descomptat, al cicle Jazz a la Fresca, que enguany arriba a la seva 27a edició i que clou la temporada 2025-2026 per oferir vespres de jazz variat, dels caramelets a plats més contundents, de la suavitat al frenesí. Del 10 al 25 de juliol vinents, el pati de la Nova Jazz Cava s’omplirà de blues, jazz vocal, organ jazz i ritmes brasilers i de Nova Orleans, entre altres dolços. Tot, a partir de les 22 hores. Un tribut a John Coltrane tancarà el programa, però abans passaran moltes coses. La primera, una nit amb Big Mama Montse & Captain’s Brotherhood, que obriran el cicle el 10 de juliol amb temes dels seus darrers treballs.
Aquests són “Smile” i “Senza Confine Vol. 1”. Potser Montserrat Pratdesaba (1963), Big Mama Montse, és l’artista que menys presentacions requereix en el programa. Aquest referent incontestable del blues català, Premi Jazzterrasman 2015, ha tocat a Terrassa 56 vegades. Hi torna amb un repertori carregat de soul, groove i esperit afroamericà.
L’escena catalana continuarà en possessió del pati jazzístic l’endemà, l’11 de juliol, amb un amic del club. Enric Alegre Quintet presentarà un viatge musical “que uneix Nova Orleans, el carib, el latin jazz i la Mediterrània”. Músic, pedagog i impulsor de la Fredi’s Jazz Band, Enric Alegre “és una de les figures més actives i estimades de l’escena jazzística catalana”. Ho diuen els amics, però no sols ells.
Azar Lawrence encapçala un quartet de primer nivell que reinterpreta l’univers de Coltrane
Edu Ribeiro Trio portarà a Terrassa el 17 de juliol una de les formacions més destacades del jazz brasiler actual. El bateria i compositor, guanyador de diversos premis Grammy, “combina sofisticació jazzística i sensibilitat brasilera amb Vinicius Gomes i Samuel Passos”. La següent proposta, el 18 de juliol, procedeix d’Andalusia. Es tracta d’Steinbert· Benoit · Gandul , un trio que amb “Collage” revisita el clàssic format d’orgue, guitarra i bateria amb composicions originals travessades per la creativitat. És la seva “una proposta contemporània que dialoga amb la tradició de l’organ jazz i aporta nous colors sonors al format”, diuen els organitzadors del cicle estival.
El cicle estival del Jazz a la Fresca se celebrarà el 10 al 25 de juliol al pati de la Nova Jazz Cava
El 24 de juliol arribarà a la terrassa dels capvespres la celebració vital de 12 to 12 Quintet, amb “A Bit of Fame, Joy and Hope”, un projecte liderat per Jordi Rabascall i el pianista Albert Caire que alterna jazz vocal, humor i emoció.
Homenatge a Coltrane
El pati del jazz es tancarà el 25 de juliol amb un homenatge a un portent. La cloenda d’aquesta minitemporada estiuenca correspondrà a The Azar Lawrence Quartet, banda que posarà la cirereta al programa amb una aposta de risc: vol transportar a Terrassa l’esperit d’un dels més grans músics de tots els temps: John Coltrane. Fa 100 anys del naixement del geni de Hamlet i, per commemorar-ho, el també saxofonista nord-americà Azar Lawrence encapçala un quartet de primer nivell que reinterpreta l’univers musical de Coltrane durant la seva mítica etapa al segell Impulse!
La proposta, The Azar Lawrence Quartet Salutes John Coltrane. The Impulse Era!, no significa una recreació més o menys acurada de part de l’obra del llegendari compositor, mort el 1967 amb sols 39 anys, sinó “una lectura viva i contemporània” del llegat de Trane. Tant Azar Lawrence com la resta del quartet (el pianista Benito González, el contrabaixista Essiet Essiet i el bateria Brandon Lee) debuten a Terrassa. Ho fan al pati fresc de l’estiu.
El cicle Jazz a la Fresca "és molt més que una programació de concerts", segons el club promotor de les vetllades. "És una invitació a gaudir dels capvespres d'estiu en un entorn singular, amb sopars lleugers, entrepans, una acurada selecció de begudes i còctels refrescants, i una programació musical que combina artistes de proximitat amb figures destacades de l'escena internacional". A partir de les 21 hores, el públic "podrà sopar a la fresca de la mà del gastrònom Jordi Cuina abans de deixar-se portar per la música".