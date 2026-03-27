El Tour de França ja té cançó oficial i és de Terrassa

Una banda de Terrassa aportarà la banda sonora de la sortida del Tour de França. El grup terrassenc Doctor Prats publica “Energia!”, una nova cançó que converteix el concepte d’energia "en motor narratiu i emocional com a impuls necessari per avançar, resistir i continuar malgrat les dificultats", segons indica la presentació del tema.
La cançó utilitza conceptes relacionats amb el ciclisme com a metàfora del camí vital: etapes, revolts, cims i resistència serveixen per explicar el recorregut de qualsevol trajecte personal. "En paral·lel, posa el focus en la dimensió col·lectiva, reivindicant la importància de sumar forces i avançar conjuntament. Termes com energia, valentia, amor, unitat o equip articulen un relat centrat en la superació compartida", afegeix .
En l’àmbit musical, “Energia!” es presenta com una cançó festiva i immediata, amb ritme de merengue i una producció orientada a connectar amb públics amplis des de la primera escolta. La producció ha anat a càrrec de Marc Riera i Miki Santamaria, cantant i baixista del grup respectivament, i s’ha enregistrat entre Moriagatte!, l’estudi propi que acaba d’estrenar la banda a Terrassa, i La Cabina, on s’han treballat especialment els vents.
La cançó s’ha presentat en directe aquest dijous a la Festa dels 100 dies, l’acte a Barcelona que ha donat inici oficial al compte enrere del Tour de France 2026. “Energia!” neix d’un encàrrec de l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona amb motiu del Grand Départ del Tour de France 2026, que començarà a la capital catalana el 4 de juliol.
El projecte plantejava el repte de crear una peça popular i festiva, allunyada del to institucional, capaç de connectar amb el públic des del primer moment i d’acompanyar la ciutat durant els mesos previs a l’esdeveniment i que perdurés més enllà de l’esdeveniment. En aquest sentit, Doctor Prats ha desenvolupat una cançó que, tot i néixer vinculada a aquest context, "transcendeix la seva funció inicial i es projecta com una peça amb recorregut propi".
Llum i color
La província de Barcelona ha iniciat oficialment el compte enrere cap a un dels esdeveniments esportius més rellevants de la seva història recent. Amb motiu dels 100 dies previs al Grand Départ del Tour de França Barcelona 2026, aquest dijous, el territori s’ha transformat en un gran escenari de llum i color. L’acció, de gran potència visual, "ha servit per projectar al món el compromís de les institucions i la ciutadania amb la mítica prova ciclista", diu la Diputació de Barcelona. La capital ha celebrat aquest dijous La Festa dels 100 dies al passeig de Lluís Companys.
L’acte oficial ha començat a les 19.30 hores sota l’ombra de l’Arc de Triomf. L’acte, conduit per Judit Mascó i Jordi Basté, ha comptat també amb la participació de Christian Prudhomme, director del Tour; David Escudé, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona i diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona; així com els ciclistes Miguel Induráin i Iván Romeo.
Durant la vetllada, s’ha descobert un rellotge de grans dimensions, situat a l’Arc de Triomf, que ja marca els segons que falten per a la sortida de la prova. La celebració ha culminat amb l’estrena en primícia de la cançó oficial del Grand Départ 2026 interpretada pel grup Doctor Prats.
De les 113 edicions del Tour, només tres han passat per territori català. L’última, el 2009. Les tres primeres etapes del Tour, Le Gran Départ 2026 passaran per 43 municipis de la demarcació de Barcelona.