Ens enfilem a una festa de contes a Terrassa?

Ja està en marxa l'Enfila'T, la Fira dels Contes de Terrassa, una marató de narracions orals que arriba a la seva sisena edició i omple d'històries i boques obertes les sis biblioteques municipals i altres espais. La fira acabarà aquest dissabte.
La festa va començar aquest dijous amb un seguit de narracions a les biblioteques, amb les intervencions de Germinal Prat, Cristina Vilà, Miqui Giménez, Agustí Planas, Montse Maldonado, Susagna Aróztegui, Asja Schalekamp, Cesc Serrat, Joan Salvador i Montse Freixa.
Per a aquest divendres, 20 de març, s'ha previst una sessió de contes per a adults. Es desenvoluparà a la llibreria La Temerària, a partir de les 19.30 hores, i anirà a càrrec de Joan Salvador i les seves narracions d'històries fantàstiques acompanyades de la música de l'arpa d'Anna de Rogatis.
El lloc triat per a les activitats d'aquest dissabte és la plaça de la Torre del Palau, on es desplegarà la Fira de Contes de Terrassa, amb paradetes de llibres, tallers i relats durant tota la jornada. La festa es realitzarà d'11 a 14 hores i de 17 a 19. Allà hi serà Pep Molist, qui exposarà la seva obra i serà entrevistat pels organitzadors de l'esdeveniment.
La fira la duu a terme Vet Aquí Que, associació cultural pel foment de la narració oral. El cartell d'enguany ha estat dissenyat per l'artista terrassenca Laura Flores.