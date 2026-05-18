Premi per a Qollunaka, companyia de teatre de Terrassa

La companyia Qollunaka ha guanyat el XIV Premi Joaquim Vilà i Folch de Teatre Amateur de Cornellà. El grup adscrii al casal de Sant Pere ha obtingut sis guardons més al mateix certamen.
Qollunaka Grup de Teatre ha aconseguit un total de set premis al XIV Premi de Teatre Amateur Ciutat de Cornellà-Memorial Joaquim Vilà i Folch amb l’obra "Terra baixa", d’Àngel Guimerà. Concretament, la companyia ha obtingut el primer Premi Joaquim Vilà i Folch al Millor Grup, dotat econòmicament amb 400 euros; el primer Premi a la Millor Direcció per a Ester Batlló i Òscar Garcia; el primer Premi al Millor Muntatge, el Premi de la Votació Popular amb una puntuació de 9,38; el segon Premi a Actor Principal per a Biel López en el paper de Manelic; i el segon Premi a Actriu de Repartiment per a Anna Soler en el paper de Nuri.
Amb aquests guardons, Qollunaka Grup de Teatre aconsegueix arribar a la xifra de 181 premis, sense comptar els de participació, obtinguts a diversos concursos de Catalunya i el País Valencià.
Objectiu
El Concurs de Teatre Amateur Ciutat de Cornellà és de caràcter biennal i està organitzat per les entitats Orfeó Catalònia i Patronat Cultural i Recreatiu, i els grups de teatre que s'hi vinculen: Triangle Teatre i Catalònia Teatre. El certamen té l’objectiu "de difondre i gaudir de les representacions de sis grups de teatre amateur, és a dir, grups de teatre no professionals, seleccionats d'entre propostes de tot Catalunya".
A banda de "Terra baixa", el concurs comptava amb les següents obres seleccionades, d'entre la cinquantena que es va presentar: "Inseparables", de La Tropa Teatre de Vilassar de Mar; "Ovelles", d’Els Passerells Teatre-Estudi d’Alforja; "La reina de la bellesa de Leenane", d’El Centru de Canet de Mar; "Negra sobre punt blanc", de Tres Homes Grossos de Sabadell; i "Isop", del Teatre del Talión de Lleida.
El dissabte 18 de maig i el diumenge 19 de maig de 2024, Qollunaka Grup de Teatre va estrenar la seva darrera versió del clàssic català per excel·lència, "Terra Baixa", coincidint amb l’Any Guimerà, que se celebrava el 2024 per commemorar el centenari de la mort del dramaturg català que ha gaudit de major projecció internacional. La darrera representació de "Terra baixa" es va fer precisament al Premi Ciutat de Cornellà després de passar per llocs com Canet de Mar, Sarrià (Barcelona), Navàs, Olot, Sallent o Ribes de Freser.
Una trentena d’actors i actrius, músics i tècnics han portat a escena, amb dos repartiments diferenciats, sota la direcció d’Ester Batlló i Òscar Garcia, l’obra més universal de Guimerà, que Qollunaka Grup de Teatre ja havia portat als escenaris l’any 2008, per primer cop, i el 2013 "en una versió 2.0".
La propera actuació de Qollunaka serà el divendres 12 de juny, a les 21 hores, al Teatre Principal de Terrassa, dins de la Mostra Set de Teatre, amb l’obra "Dissabte, diumenge i dilluns", d’Eduardo De Filippo. El muntatge, dirigit per Òscar Garcia, està girant arreu de Catalunya, després d’estrenar-se el 17 i 18 de gener d’enguany a la Sala Crespi. Properament, Qollunaka prepara l’estrena de "Llums, càmera... i acció!!!", sota la direcció de Ramon Alcaraz.
Una mica d'història
Qollunaka és una companyia de teatre amateur terrassenca, amb seu al Casal de Sant Pere, formada per una cinquantena de persones. Es va fundar fa 23 anys i al llarg de la seva trajectòria ha portat a escena propostes tan variades com les quatre edicions dels "Okupastorets", "Balada del flautista", "Lo 3 de 9", "No ho acabo d’entendre", tres versions de "Terra baixa", "Les noces de Fígaro", "Dones i secrets", "Celobert", "Sota la manta", "Com ombres", "La corona d’espines", "Tot assajant... un clàssic", "Qui té por de Virginia Woolf?", "La antesala", "Escac i Mat", "La taverna de la Rosita", "Walimu" i "Cyr@no". A més, ha representat les obres infantils i juvenils "La draga Draga" i "Un somni màgic", la lectura dramatitzada "Ulises en el Averno", obres de microteatre i diversos tributs a Pepe Rubianes a càrrec d’Òscar Garcia.
La trajectòria del grup ha estat reconeguda fins ara amb prop de 200 premis en diferents concursos de teatre de Catalunya i el País Valencià i centenars de nominacions.