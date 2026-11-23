Jorge Pardo va protagonitzar una festa a Terrassa, una més. Té l’aptitud d’uns pocs elegits: la combinació de la sorpresa en molts girs amb la capacitat d’esdevenir recognoscible. Aquesta flauta, aquest saxo soprano, aquest compàs, aquest eclecticisme que no es perd en sonoritats comunes. Jorge Pardo va tornar aquest dissabte passat a Terrassa, on ha desembarcat els seus estris de vent més 40 vegades, per desplegar el seu catàleg de fusions de jazz amb compàs flamenc.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMoment de l`actuació de Jorge Pardo\r\n\tLluís Clotet\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMés de 110 persones es van donar cita a la Nova Jazz Cava per a l’espectacle “Trío de reyes”, amb el mestre de la flauta i el saxo acompanyat de Melón Jiménez, guitarrista flamenc, i el percussionista José Manuel Ruiz “Bandolero”. L’encís flamenc va ser constant en una gran vetllada amb molts passatges dedicats a Camarón de la Isla, amb qui Jorge Pardo va col·laborar de manera estreta.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEl saxofonista i flautista, amb "Trío de reyes"\r\n\tLluís Clotet\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEl final de festa a la Nova Jazz Cava va ser antològic. L’artista madrileny va convidar a pujar a l’escenari diversos músics presents a la sala, entre els quals alguns col.laboradors seus en altres projectes de fronteres permeables, o senzillament sense fronteres: Dani Domínguez, Ramón Olivares o el flautista Karlos Nao. Jorge Pardo farà 70 anys l’1 de desembre.\r\n