Héctor Tejedo es vesteix de Duke Ellington a Terrassa

El contrabaixista Héctor Tejedo ha vingut a Terrassa, com no podia ser d’una altra manera, unes quantes vegades. De fet, ha pujat a l’escenari de la Nova Jazz Cava en 16 ocasions, però la d’aaquest divendres suposa el seu debut com a líder en una actuació al club del passatge de Tete Montoliu. L’acompanyen el pianista Danilo Tarso i el bateria Lluís Naval.\r\n\r\nLa Nova Jazz Cava ha reprès aquesta setmana el seu pols postfestival. Aquest divendres, a les 21.30 hores, Héctor Tejedo presenta el seu nou projecte al capdavant del trio amb “The Single Petal of a Rose”, una proposta que revisita l’univers de l’insigne Duke Ellington des d’una mirada personal.\r\n\r\nFormat al Taller de Músics i a l’ESMUC, Héctor Tejedo (Barcelona, 1997) és una de les veus emergents del jazz català. Avalat per la seva trajectòria acadèmica i artística, ha treballat amb figures destacades de l’escena. Diu la Nova Jazz Cava que la seva evolució musical “mostra una clara inquietud per la recerca d’un llenguatge propi, combinant tradició i modernitat amb naturalitat”. El seu so destaca “per la sensibilitat, el rigor i la capacitat narrativa”. Tejedo ha enregistrat diversos treballs discogràfics.\r\n