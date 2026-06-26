Honor a l’organista centenària: "És part viva de la història de la música universal”

Montserrat Torrent ha fet 100 anys. Aquesta organista i docent, nascuda a Barcelona el 17 d’abril de 1926, és “part viva de la història de la música universal”. Això declaren els organitzadors de l’homenatge que la pedagoga rebrà aquest diumenge a la Seu d’Ègara, a l’església parroquial de Sant Pere de Terrassa a la qual ha estat sempre estretament vinculada. El tribut començarà a les 18 hores i comptarà amb la mateixa homenatjada i amb Jordi Figueras, Joan Castillo i Pol Àlvarez.
L’organista centenària ha estat objecte de tributs a tot arreu per la seva llarga i intensa dedicació a l’orgue, per la seva gran tasca pedagògica “i per la música que ha fet i ens ha regalat tots aquests anys”, apunta l’organització d’un esdeveniment marcat amb característiques molt especials “per la important i llarga relació que Montserrat Torrent ha tingut amb l’orgue de Sant Pere”.
L’orgue actual de la parròquia és el construït per Silvio Puggina el 1926 a Collbató. Des del 1942 estava instal·lat a l’aula d’orgue del Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. En ser germà bessó de l’antic orgue Puggina de Sant Pere (1926), que fou cremat a la Guerra Civil, va ser adquirit per la parròquia de Sant Pere el 1985. Va ser ampliat i reestructurat del 1988 al 1996. Quan Montserrat Torrent va ser professora d’orgue al Conservatori Superior de Barcelona, de l’any 1957 al 1978, “va dur a terme una llarga tasca pedagògica donant classes en aquest orgue d’en Puggina a un gran nombre d’organistes catalans i de fora de Catalunya”.
Aquells estudis
Al banc d’aquest orgue ara situat a Sant Pere van fer estudis inicials amb Torrent, al Conservatori de Barcelona, tres músics terrassencs: Joan Casals Clotet, organista del Sant Esperit durant més de 50 anys i que va traspassar el 2 d’octubre del 2025; Jordi Gorina Gregoriano, organista auxiliar de Joan Casals, i Jordi Figueras.
El 1978, Gabriel Blancafort va construir un orgue nou per a l’aula del Conservatori de Barcelona, on Torrent va fer classes del 1978 al 1991, any en què va passar a ser catedràtica emèrita. Del 1996 al 2011, la professora va impartir 17 cursos i classes magistrals amb l’orgue de Sant Pere.