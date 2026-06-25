Premi per a la Casa de la Música pel seu compromís amb la cultura

La xarxa de Cases de la Música, inclosa la de Terrassa, ha rebut el Premi Alícia 2026 al Projecte Social i Educatiu pels seus 20 anys de trajectòria. El premi, atorgat per l’Acadèmia de la Música Catalana, distingeix la contribució de la xarxa a la formació, la creació i la difusió musical, "així com el seu compromís amb l’accés a la cultura i el desenvolupament de nous talents i públics".
El reconeixement destaca les dues dècades de la institució impulsant la música com a eina de desenvolupament cultural, educatiu i social. El jurat ha subratllat "la tasca desenvolupada per la xarxa en l’àmbit de la formació, la creació i la difusió musical, així com la seva contribució a la detecció, l’acompanyament i la promoció de nous talents i a la generació de nous públics arreu del territori".
Aquest guardó coincideix amb la commemoració dels 20 anys de Cases de la Música, una iniciativa que, des de la seva creació, "ha treballat per reforçar l’ecosistema musical català mitjançant programes de suport a la creació, la professionalització artística, la formació, l’exhibició i l’accés a la cultura", apunta la mateixa entitat.
La Casa de la Música de Terrassa-El Vapor, Espai de Creació Musical té la seva seu al número 76 del carrer de la Mare de Déu dels Àngels
El model de Cases de la Música es fonamenta en la col·laboració entre administracions públiques, equipaments culturals, centres educatius, entitats i professionals del sector. "Aquesta xarxa de cooperació ha permès consolidar un projecte de país que promou la música com a bé cultural i com a eina de cohesió social", afegeix.
Cases de la Música vol compartir el premi "amb totes les institucions, entitats, professionals i persones que han contribuït al desenvolupament del projecte durant aquestes dues dècades. De manera especial, amb la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i els ajuntaments de Barcelona, Girona, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Salt i Terrassa, que impulsen i fan possible el desplegament territorial de la xarxa".
En un comunicat, la xarxa graeix a l’Acadèmia de la Música Catalana aquest reconeixement, "que reafirma la vigència i la rellevància d’un projecte col·lectiu compromès amb el desenvolupament de la música i la cultura al servei de la ciutadania".
El projecte
Cases de la Música és un conjunt d’equipaments i projectes dedicats a l’impuls de la música "des d’una perspectiva integral". Treballa en els àmbits de la formació, la creació, la producció, l’exhibició i l’acompanyament artístic, "amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de l’ecosistema musical i facilitar l’accés de la ciutadania a la cultura". La Casa de la Música de Terrassa-El Vapor, Espai de Creació Musical té la seva seu al número 76 del carrer de la Mare de Déu dels Àngels.