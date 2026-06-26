Terrassa recupera el cicle Sons del Temps

El temps torna a sonar a Terrassa. L’Ajuntament recuperarà enguany el cicle que amalgama música i patrimoni i que l’any passat no es va celebrar en considerar el consistori que la combinació descrita ja estava coberta amb altres propostes. Variants “com les dates o la disponibilitat d’artistes i d’espais” han estat importants per reprogramar el cicle Sons del Temps en el seu format habitual, segons l’àrea municipal de Promoció Cultural. La iniciativa se celebrarà del 26 d’agost al 17 de setembre i inclourà cinc espectacles a sengles espais patrimonials: el Castell Cartoixa de Vallparadís, el convent de Sant Francesc, l’església de la Sagrada Família, la Seu d’Ègara i l’Antic Ajuntament, ara seu de la Casa de l’Esport.
La iniciativa se celebrarà del 26 d’agost al 17 de setembre a cinc espais patrimonials
Així, el cicle Sons del Temps arribarà a la seva 18a edició. S’inaugurarà el dimecres 26 d’agost amb “Amor, no te llame amor”, un concert de cançons del teatre hispànic del Segle d’Or, interpretat per Òpera Omnia sota la direcció d’Isaac Pulet. L’espectacle es desenvoluparà al Castell Cartoixa de Vallparadís a les 20.30 hores, a un preu d’11 euros. La següent proposta serà gratuïta, se celebrarà el divendres 4 de setembre a les 19 hores i tindrà lloc al convent de Sant Francesc. Es tracta d’“Emili Vendrell: la veu del poble”, amb el tenor Roger Padullés, el pianista Jordi Armengol i l’actor Ferran Frauca.
Equador
El programa tardoestival arribarà al seu equador el 6 de setembre, diumenge (18 hores) amb “Misterya celestis soni”, que se celebrarà a l’església de la Sagrada Família amb el seu majestuós orgue. Al capdavant hi serà l’organista Josep Mateu, mentre que Pere Olivé s’encarregarà de la percussió històrica. El preu del concert serà d’11 euros.
La següent cita està fixada per al 10 de setembre, dijous, a la Seu d’Ègara, a partir de les 20.30 hores. L’escenari triat és l’església de Sant Pere, que acollirà “El primer rèquiem de Montserrat”, a càrrec de l’Ensemble Joan March. El director: Marc Díaz. El preu: 11 euros. El programa es tancarà el 17 de setembre, dijous, a les 20.30, al saló de plens del Antic Ajuntament. Lixsania Fernández, intèrpret de viola da gamba, serà la protagonista del concert “Al alba venid”. Aquests dos últims concerts del cicle es duran a terme en col·laboració amb el Festival Contratemps.