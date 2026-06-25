Venen aires de Nova Orleans a Terrassa

És un adeu amb salutacions als orígens d’aquest art inabastable. Venen aires de Nova Orleans, travessant l’oceà. La seva arribada es preveu per a aquest divendres, a les 21.30 hores, a la Nova Jazz Cava de Terrassa. Venen aires de trompeta, sobretot. Gregg Stafford, mestre del jazz tradicional, tancarà aquest vespre de juny la temporada estable del Club de Jazz Terrassa en companyia dels Sunset Rhythm Kings, cinc músics de casa nostra de reconeguda vàlua intergeneracional. Per descomptat, hi participen dos dels Casares.
Tot plegat no significa un homenatge cec als cànons del classicisme fundacional, però sí el respecte a la tradició de la qual va sorgir aquesta heura del jazz i els seus múltiples caps d'avantguarda després superada per un altre i un altre. Gregg Stafford (1953) és una de les grans figures vives del jazz tradicional de Nova Orleans i, segons el club, “un autèntic referent en la preservació del llegat musical de la ciutat bressol del jazz”, però també ha contribuït a l’actualització del missatge universal forjat a Luisiana . La Cava rep per primera vegada el trompetista, cantant i educador musical, que ha dedicat dècades a mantenir viva “la tradició de les brass bands i el repertori popular que encara avui ressona als carrers i clubs de Bourbon Street”. Líder de la Young Tuxedo Brass Band, el seu debut a Terrassa representa “una ocasió excepcional per escoltar de prop una de les veus més autèntiques i carismàtiques del jazz de Nova Orleans”.
Gregg Stafford, mestre del jazz tradicional, tancarà aquest divendres de juny la temporada estable del Club de Jazz Terrassa en companyia dels Sunset Rhythm Kings, cinc músics de casa nostra de reconeguda vàlua intergeneracional
Ha tocat amb gent com Danny Barker, Tedd Riley, Louis Cottrell, Kid Sheik Cua o Olympia Brass Band, i ho fa de manera regular amb la Preservation Hall Jazz Band, Dr. Michael White y Wynton Marsalis, entre altres. Tant aquest divendres a la Nova Jazz Cava com en altres cites amb el públic català a les últimes setmanes, Stafford pujarà a l’escenari amb una formació que combina la veterania amb el talent jove. L’acompanyaran els Sunset Rhythm Kings, conjunt vinculat al Sunset Jazz Club de Girona i especialitzat en la recreació de l’atmosfera vibrant del jazz tradicional nord-americà.
Aquests reis del ritme són Dani Alonso al trombó, Pau Casares al clarinet, Marc Martín al piano, Albert Martínez al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Junts oferiran un viatge sonor als orígens del jazz, “entre blues, swing primerenc i ritmes de carrer, recuperant la frescor i l’alegria que han convertit la música de Nova Orleans en patrimoni universal”, conclou el club organitzador de la vetllada.