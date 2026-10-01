Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 2, 3 i 4 d'octubre

Presentació
Roser Cabacés presentarà el seu llibre "No marxaràs sense haver abraçat el viure". L’acte comptarà amb la participació de Jaume Aulet i de la mateixa autora, que conversaran al voltant de l’obra. A la Sala Vancells d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Aquest divendres, a les 19 hores.
Fira
La quarta edició de la Fira del Llibre en Català a Terrassa se celebrarà al raval de Montserrat. Aquest dissabte, d'11 a 20 hores.
MAC, MEC, MIC
El popular espectacle infantil de titelles, de Laia Gimó i Manel Trias, arriba a Terrassa, al Teatre Alegria, en cinc funcions. Aquest dissabte, a les 16 i les 18 hores; i diumenge, a les 10, les 12 i les 16.30.
Glosa
Cinquena Mostra de Glosa de Terrassa, amb la participació d’algunes de les figures d'aquest art: la Margarida Joanmiquel “Meg”, la Gemma Balagué "Fardatxa", la Marta Gispert i el mallorquí Miquel Angel Adrover "Campaner". A la plaça del Vapor Ventalló. Aquest dissabte, a partir de les 18 hores.
Teatre
Representació del muntatge "Perfectes desconeguts", de David Selvas i Paolo Genovese. Sinopsi: en un sopar amb quatre parelles que es coneixen de tota la vida, es proposa un joc que posarà sobre la taula els seus secrets: llegir en veu alta els missatges i les trucades dels seus mòbils. La seva vida sencera compartida per tots en aquell moment. Surten a la llum molts aspectes ocults. Entre tensions, equívocs i revelacions inesperades, els personatges juguen al límit entre l’humor i el conflicte. Al Teatre Principal. Aquest dissabte, a les 19 hores.
Dansa
La companyia saragossana LaMov presenta un espectacle format per dues obres mestres d’Stravinsky, "L’ocell de foc" i "La consagració de la primavera". A LaFACT, aquest dissabte, a les 20 hores.
Jazz
El trompetista i compositor terrassenc Oriol Vallès obre la temporada estable de la Nova Jazz Cava amb la presentació del seu àlbum "Manteca abstracta". A la Nova Jazz Cava, aquest dissabte, a les 21.30 hores.
Avantguarda
Muntatge de Polar Heat, col·lectiu format per diversos artistes conceptuals, entre els quals Idee du Femelle (Toni Legends), compositor de les obres. Segons els organitzadors, Polar Heat es un macro projecte integrat per diferents facetes artistiques, "com la musica, la pintura, l’art vidual i la dança contemporànea" amb temàtica "darkwave", "coldwave", móns radiactius, foscos i sinistres. A la Sala Legends Dance Hall, aquest dissabte, a les 22.30 hores.
Matinal
Nova proposta a la seu de Flamencología, amb Irene Ribas al cante i Javier de la Rosa a la guitarra. Aquest diumenge, a les 12.30 hores.
Tribut
Concert de Sultans of Swing Plays Dire Straits, un projecte liderat per Miguel Talavera (veu i guitarra). A LaFACT Cultural, aquest diumenge, a les 18 hores.