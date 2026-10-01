La creativitat segueix Latent a Terrassa

Cuchillo i Democracia conflueixen a partir d’aquest divendres a Terrassa. Els seus noms fan honor a la seva comesa, segurament. Són dos dels estudis creatius que participaran en la cinquena edició del Festival Latent, que es durà aquest divendres i aquest dissabte, 2 i 3 d'octubre, a les naus de Cal Reig i tornarà a posar Terrassa en el mapa dels referents del disseny i el talent emergent en l’àmbit publicitari i més enllà.
Democracia i Cuchillo compartiran espai amb SMLXL i Studio Alberto Romagosa. En total, el programa reunirà enguany 16 estudis i creadors, els responsables dels quals pronunciaran conferències i proposaran la reflexió activa sobre els processos creatius; sobre els errors, també. El Latent esdevé també un punt de trobada i de contacte entre professionals, joves creadors i entusiastes del disseny. Tot es desenvoluparà “en un entorn dinàmic i participatiu”, subratlla l’Associació Latent, impulsora d’un certamen que en les properes setmanes s’ampliarà amb activitats complementàries, com ara taules rodones i visites guiades.
De 10 a 18.30 hores
De moment, la trobada es desplegarà aquest divendres i aquest dissabte a Cal Reig, amb un programa que els dos dies començarà a les 10 i acabarà a les 18.30 hores, omplint les dues jornades de conferències, xerrades obertes, espais de cotreball, exposicions, sessions de treball i classes magistrals. Tot plegat, amb el triple propòsit principal de difondre el disseny fet al país, de conèixer els nous valors i d’escoltar les experiències de professionals ja consolidats en l’ecosistema creatiu nacional.
El cartell previst per a aquest divendres inclou les intervencions de Maria Coll, Escola Studio, Studio Albert Romagosa, Narcís Re, Young Talent, Aran Martínez Solana, Cuchillo i Socis Club. La jornada de dissabte incorporarà al programa la presència de Natiu Digital, Joan Manel, Clàudia Laporte, Democracia, N.O.V.A. LAB, Cristina Daura, Sergio Lairisa i SMLXL.