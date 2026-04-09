Ja tenim aquí el Festival de Blues de Terrassa

La situació estava controlada, però hi havia uns certs nervis davant el part, com és normal. Ha nascut el Festival de Blues de Terrassa, i amb bona salut. La criatura va veure la llum aquest dimecres passat al vespre amb la inauguració d’una exposició pictòrica, uns breus discursos i el vibrant concert de The Blues Prisoners que va omplir de públic el Cafè de l’Aula, que serà l’escenari de tot el certamen fins al 25 d’abril. Joan Salvador, regidor de Promoció Cultural, va mostrar la seva satisfacció per assistir al naixement de l’esdeveniment. “Tant de bo pugui arribar a les 45 edicions”, va reblar, en referència a l’aniversari celebrat aquest any pel Festival Jazz Terrassa.
El programa inclou una dotzena de concerts, es preveu que amb plens a la sala tenint en compte el ritme d’adhesions a la causa experimentat en la primera setmana del certamen: entrades exhaurides dimecres, dijous amb Sofian Dhondt i August Tharrats i aquest divendres amb l’Agustí Burriel R&B Quartet. Les previsions per a dissabte, amb la visita de Wax & Boogie, són similars, entre altres raons perquè, com indiquen els organitzadors, “hi ha bandes que interpreten rhythm’n’blues, i n’hi ha que el viuen”, i el cas de Wax & Boogie s’inscriu en el segon grup. La banda la integren Ster Wax, David Giorcelli, Reginald Vilardell i Little Jordi.
Ebullició amb combos
Diumenge 12 d'abril, aquest cop al migdia, el Cafè de l’Aula esdevindrà lloc d’ebullició, segons anticipen els organitzadors. S’hi celebrarà, en el marc del festival, el Vermut amb Combos de Blues de l’Aula de Musica de Terrassa, l’entitat mare de l’establiment. Els alumnes compartiran cartell amb professionals del blues. “Això no és una mostra, això és escenari de veritat”, adverteixen des del Cafè de l’Aula parlant del concert que reunirà Brown Sugar, The Chitlins, The Spark, The Rattlesnakes, Knockouts i Flat Rest.
El Cafè de l’Aula està decorat aquests dies amb els quadres de Diego Quezada que formen l’exposició oberta dimecres per homenatjar les grans veus femenines del blues, que ja té festival específic a Terrassa.