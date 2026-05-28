Set de Teatre a Terrassa: "Vivim un moment d’una gran vitalitat artística"

Quan encara ressonin els passos dels elencs en les taules del cicle Escenes Locals (aquest acabarà el 21 de juny), arribarà la mostra Set de Teatre de Terrassa. Tots dos esdeveniments s'encavalcaran, com si volguessin deixar patent amb rotunditat l'objectiu que guia totes dues propostes: la reivindicació del teatre amateur. El Set de Teatre s'inaugurarà el pròxim 12 de juny i inclourà quatre obres en tres dies, de quatre companyies distintes. Tot plegat, al Teatre Principal i amb les entrades a 3 euros per funció.
La mostra s'obrirà en aquest escenari el divendres amb "Dissabte, diumenge i dilluns", portada a escena per Qollunaka Grup de Teatre a partir de les 21 hores.
L'endemà, dissabte 13 de juny, la Companyia8 representarà "Desahuciadas" a les 18 hores, i a les 21 arribarà el torn de "El crèdit", en versió del Grup de Teatre d'Amics de les Arts. El recorregut d'aquesta edició finalitzarà diumenge, 14 de juny, amb "Oli de coco", a càrrec d'El Social Teatre, a les 19 hores.
Llarga trajectòria
La mostra està organitzada per Set de Teatre amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa. L'interès era polisèmic: "Set", pel número, però també pel desig d'escena. El projecte va néixer l’any 2018 impulsat per set companyies amb una llarga trajectòria dins el teatre amateur local: Farga’m, Companyia8, Grup de Teatre d’Amics de les Arts, Qollunaka Grup de Teatre, El Social Teatre, PAM Teatre i 34 Passes. Totes elles comparteixen una activitat estable al llarg de l’any, participen en mostres i concursos arreu de Catalunya "i contribueixen activament a dinamitzar la vida cultural de la ciutat; com destaquen els organitzadors de l'esdeveniment. Aquests indiquen que la "marató escènica" dels dies 12, 13 i 14 de juny vindrà marcada "per la qualitat, la diversitat de propostes i el compromís amb el teatre de proximitat".
Sílvia Bartés, responsable de Set de Teatre, declara que la mostra és "una oportunitat magnífica per visibilitzar la feina que fan les companyies amateurs de Terrassa durant tot l’any i per demostrar que el teatre amateur de la ciutat viu un moment d’una gran vitalitat artística". A ella li agrada dir que és "un aparador concentrat en un espai-temps, una facilitat i practicitat que se li dona a l’espectador convertint-lo en el protagonista i eix de la mostra”.
Bartés també valora “el treball i rigorositat de les companyies, amb un compromís més enllà del lleure". La paraula "amateur" pot conduir molta gent a una mala interpretació, però realment esdevé "una peça fonamental del teixit cultural terrassenc perquè genera comunitat, fomenta la creativitat i manté viu l’amor pels escenaris a la ciutat". En aquest, la mostra és "una trobada anual de convivència entre les companyies”.
El programa
La programació s'iniciarà el divendres 12 de juny, a les 21 hores, amb "Dissabte, diumenge i dilluns", del dramaturg italià Eduardo De Filippo. Qollunaka Grup de Teatre portarà a escena una obra que situa l’espectador dins d’una llar napolitana de finals dels anys cinquanta durant un cap de setmana, convertint un dinar familiar en el mirall de les relacions humanes més profundes. La funció explica de primera mà, amb lucidesa, humor i una profunda humanitat, la crisi matrimonial de Rosa i Peppino Priore.
Per a dissabte 13 de juny s'ha previst una doble sessió. A les 18 hores es representarà "Desahuciadas", de José Antonio Aguado, una proposta de la Companyia8 carregada d’humor negre sobre tres generacions de dones obligades a conviure "davant una situació límit marcada pel desnonament i el col·lapse emocional". Allò que comença com una crisi domèstica acaba derivant en una espiral de secrets, violència i situacions límit, on la família es revela com el lloc més perillós.
A les 21 hores pujarà a l'escenari el Grup de Teatre d’Amics de les Arts amb "El crèdit", reconeguda comèdia del dramaturg Jordi Galceran. La història converteix una situació aparentment quotidiana (demanar un préstec) en un duel teatral ple d’humor, tensió i girs sorprenents. El resultat és una reflexió irònica sobre l’economia, el poder i les relacions humanes.
La mostra es clourà el diumenge 14 de juny (19 hores) amb "Oli de coco", d’Eva Cervelló i Carles Morros, en una adaptació d’El Social Teatre. El muntatge és una comèdia dins una història d’amor que combina realitat i ficció en un viatge escènic entre Terrassa i Cuba. La proposta exposa una trama plena d’embolics amorosos, gelosia i humor, interpretada per un repartiment heterogeni format tant per actors veterans com per nous talents que debuten als escenaris.