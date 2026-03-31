La fotografia de Terrassa homenatja Virgili Vera

Són 23 els artistes que hi aporten obres, una per cap, i és un l’artista homenatjat. És la fotografia feta a Terrassa, al cap i a la fi, la que rep un reconeixement de mans de diversos dels seus conreadors. Terrassa Fotogràfica ha organitzat el segon Memorial Virgili Vera en record d’aquest fotògraf, especialitzat en moda, traspassat el novembre del 2024 i objecte, el gener del 2025, del primer memorial. Aquella exposició col·lectiva es va instal·lar a la Sala Cúpula d’Amics de les Arts. Aquesta segona romandrà fins al 29 d’abril del 2026 a la Sala Espai Fotoclub de LaFACT.
De Jordi Albareda a Carme Torras, passant per Josep Maria Albero, Àngel Arcega, Josep Maria Prat o Cristóbal Castro, la petita però ben aprofitada sala del Fotoclub exhibeix un conjunt heterogeni d’obres triades per a aquest tribut a Virgili Vera Junyent (1937-2024), egarenc nascut a l’edifici de la Gota de Llet, llar d’infants i maternitat ubicada al carrer del carrer de la Unió; a aquell treballador de l’empresa Amorós i Muntaner que compaginava la seva feina amb els estudis d’Enginyeria Tèxtil a l’Escola Industrial i que va acabar deixant aquell camí emprès per bolcar-se en la seva passió fotogràfica i convertir-la en la seva professió.
Alguns treballs exposats a LaFACT mostren la imatge del fotògraf homenatjat
Autodidacte, va disposar un modest estudi fotogràfic en el seu domicili, al carrer de Vallparadís, però va arribar a muntar un ampli espai de treball al carrer de Murillo, on habilitava grans platós. Poliglota, culte, muntanyenc, es va fer un nom significatiu en el món de la moda i la publicitat i va col·laborar amb companyies de reconegut prestigi com Marie Claire o Punt Blanc. Pianista a estones lliures, també, va ser soci del Centre Excursionista de Terrassa (CET), Amics de les Arts i Joventuts Musicals i, per descomptat, del Fotoclub Terrassa.
L’any 2024, les tres entitats van decidir unir esforços amb l’objectiu “d’aconseguir més visibilitat per als fotògrafs de la ciutat”, compartint agendes, recursos i coneixement. Terrassa Fotogràfica “no és cap associació”, destaca el president del Fotoclub Terrassa, Francesc Íñiguez. És una plataforma nascuda “per donar a conèixer la fotografia terrassenca. Qualsevol fotògraf s’hi pot sumar”, afegeix.
Es preveu que l’any vinent la tercera (de moment, l’última) exposició es faci al Centre Excursionista de Terrassa (CET)
Primer, la plataforma va retre homenatge a Jaume Cabús. Després, a Virgili Vera. L’homenatge al company i amic Vera és una de les propostes de Terrassa Fotogràfica en forma de mostra col·lectiva que aplega imatges de fotògrafs com Jordi Bou, Jaume Cabús, Jaume Casanovas o Jordi Chamagué, qui precisament fa uns mesos va exposar en el mateix espai de LaFACT una selecció de fotografies de natura. Francisco Espejo, Jordi García, Ton Grau, Francesc Íñiguez, Manuel López, Joan Martínez, David Millán, Pep Mota, Francesc Muntada, Antoni Planas i Enric Prat completen la nòmina d’autors que han cedit treballs per tornar a recordar al company, que és precisament protagonista d’algunes de les fotos exposades aquests dies a l’equipament cultural de la rambla d’Ègara. Altres treballs, en tribut indirecte, estan tractats amb la tècnica del solaritzat, tan cara al mateix Vera.
Aquest any li tocava al CET acollir la corresponen mostra col·lectiva, que finalment s’ha instal·lat a la Sala Espai Fotoclub perquè la seu de l’entitat muntanyenca es troba en procés de reforma estructural. Es preveu que l’any vinent la tercera (de moment, l’última) exposició sí que tingui lloc a l’edifici del CET.