Netflix ho confirma: a Terrassa s'ha rodat un "thriller" frenètic

Netflix ha anunciat aquest dilluns l'estrena, enguany, de la pel·lícula "En nombre de otro", rodada a Terrassa fa unes setmanes amb la presència, entre altres, de Mario Casas, Blanca Suárez i Eduard Fernández. Com va avançar el Diari de Terrassa en diverses informacions, la cinta s'ha filmat a l'antiga seu de Caixa de Terrassa, al carrer de la Rutlla.
Aquesta oficina va esdevenir l'escenari on es va desenvolupa bona part de l'acció d'aquest film concebut com "un frenètic 'thriller' on res és el que sembla… ni tan sols el tarot ho podrà preveure". La producció de Juanita Films, dirigida per Oriol Paulo, encara es troba en fase de rodatge i compta, segons Netflix, "amb un repartiment d'escàndol: Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Nicolás Francella i Alexandra Jiménez".
Entre el 7 i el 16 de gener
El nou projecte d'Oriol Paulo "és només per als qui s'atreveixin a mirar", afegeix el gegant audiovisual. El rodatge es va realitzar al Centre de Terrassa, almenys, entre el 7 i el 16 de gener passats, dies en què l'illa de cases formada pels carrers de la Rutlla, de Baix, del Vall i de Jaume Cantarer va ser un focus d'activitat cinematogràfica. Les estrelles del repartiment van ser reconeguts per diversos ciutadans en sortir al carrer durant els recessos del rodatge.
L'antiga central bancària es va convertir fa anys una de les localitzacions per a rodatges en el marc de l'activitat de Terrassa Film Office, oficina de promoció de la ciutat com a plató que està situada al Parc Audiovisual de Catalunya (PAC).