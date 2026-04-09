Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 10, 11 i 12 d'abril

Vuit propostes diverses per a després de la Setmana Santa

  • Laura Alcalà, a "POP"

Publicat el 09 d’abril de 2026 a les 19:32

Ara sí. Dels monòlegs al flamenco, la ciutat recupera el ritme d'activitat cultural després de la Setmana Santa. Us proposem vuit actes per a aquest cap de setmana. Teniu grunge, també, i teatre.

Dansa

"POP", monòleg de dansa "millenial", intimista, d'exploració de la fragilitat. Al Teatre Principal, aquest divendres, a les 19 hores.

Monòlegs

Sessió de Micro Obert, de TerrassaProjectComedy, amb quatre monologuistes. Aquest divendres, 10 d'abril, a les 19.30 hores, a la Sala Matarí del Vapor de Prodis.

Grunge

Festival XXL Grunge, amb tributs a Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Soundgarden i Alice In Chains. A la Sala Rasa 64, aquest dissabte, a les 20 hores.

Teatre solidari

Representació de "Políticament incorrecte", amb la Cia. de Teatre 34 Passes, a benefici d'Oncolliga. Aquest diumenge, a les 19 hores, a l'Auditori Terrassa.

Soul

Vuitè Ritme & Soul Festival, amb The Crabs i SYBARITES. A la Nova Jazz Cava, aquest dissabte, a partir de les 21.30 hores.

Vol

Concert "Vol de veus", a càrrec de l'Eir Grup Vocal, amb la direcció de Mercè Pérez. A l'Auditori Terrassa, dissabte, a les 19 hores.

Màgia

"Inòpia", de Gneis, espectacle de màgia familiar al Cafè Teatre L'Artista, al passeig de les Lletres. Diumenge, a les 12 hores.

Matinal flamenca

Després de la Noche de Tablao de dissabte (21 hores), Flamencología Terrassa organitza una matinal flamenca amb Irene Ribas (cante) i el guitarrista Óscar Soriano. A la seu de Flamencología (avinguda d'Àngel Sallent), aquest diumenge, a les 12.30 hores.

