Cultura i Espectacles

Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 23, 24 i 25 de gener

Nou propostes culturals, del teatre al punk passant pel jazz i el flamenco

  • "E. R. Actrius" obre les sessions de concurs del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre
  • Espectacle a la seu de Flamencología

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de gener de 2026 a les 18:10

El calendari ve com ve i és cert que el ventall d'opcions abasta gairebé tantes fórmules com modalitats artístiques es poden trobar en aquests temps. Tot i això, la selecció d'un grapat de propostes culturals per a aquest cap de setmana a Terrassa ens condueix a la preponderància de la música i el teatre, més del primer que del segon però amb poc marge de victòria. Del jazz al punk, passant pel flamenco, tot això barrejat amb l'art teatral encarnat pel gran Pere Arquillué, però també amb esforçats artistes de menor renom, formen aquesta panòplia d'ofertes culturals.

Tribut

La mítica formació de rock progressiu Pink Floyd serà la protagonista del tribut que oferirà Another Brick a la Sala Legends. Aquest divendres, a les 23 hores. 

Flamenco

Tornen les Noches de Tablao a la seu de Flamencología, a l'avinguda d'Àngel Sallent. Amb David de la Rambla (cante), José Saucedo (toque) i el ball de Sergio Quesada i el Cuadro de Baile de Flamencología. Aquest dissabte, a les 21 hores.

Un altre tribut

La banda Meinstein ofereix un concert d'homenatge a Rammstein a la Sala Rasa 64. Aquest dissabte, a partir de les 21.30 hores.

Teatre familiar

Les Pisanes representarà "Escenes quotidianes" dins del cicle infantil i juvenil del districte Zero. Dissabte, a les 18 hores, al casal cívic de Sant Pere.

 

  • Espectacle a la seu de Flamencología

Jazz & soul

Nova proposta musical al Cafè de l'Aula. Aquest cop, amb el jazz i el soul de Black Lines. Dissabte, a les 21.30 hores.

Petit format

El muntatge "Benvinguda a Holanda!” obrirà el Fem Sala, cicle d’espectacles teatrals en petit format organitzat per Amics de les Arts. Aquest dissabte, a les 20.15 hores, a la seu de la institució cultural.

Teatre de premi

Segona jornada de funcions del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Representació de l'obra "E. R. Actrius", a la Sala Crespi, aquest diumenge a les 18 hores.

I més teatre

Pere Arquillué torna a l'escenari a Terrassa de la mà de l'espectacle "Ai! La misèria ens farà feliços", una obra teatral de Gabriel Calderón sobre el paper dels actors en una societat automatitzada. Aquest diumenge, a les 18 hores, al Teatre Principal.

Punk

Els seguidors del punk i el rock extrem tenen una cita amb el programa Moreneta Warriors, que porta a Terrassa les bandes Mala Bestia, Primera Venganza i Terra Stercore. A la sala Cobá, al barri d'Ègara, dissabte a partir de les 22 hores.

 

Notícies recomenades