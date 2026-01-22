Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 23, 24 i 25 de gener

El calendari ve com ve i és cert que el ventall d'opcions abasta gairebé tantes fórmules com modalitats artístiques es poden trobar en aquests temps. Tot i això, la selecció d'un grapat de propostes culturals per a aquest cap de setmana a Terrassa ens condueix a la preponderància de la música i el teatre, més del primer que del segon però amb poc marge de victòria. Del jazz al punk, passant pel flamenco, tot això barrejat amb l'art teatral encarnat pel gran Pere Arquillué, però també amb esforçats artistes de menor renom, formen aquesta panòplia d'ofertes culturals.
Tribut
La mítica formació de rock progressiu Pink Floyd serà la protagonista del tribut que oferirà Another Brick a la Sala Legends. Aquest divendres, a les 23 hores.
Flamenco
Tornen les Noches de Tablao a la seu de Flamencología, a l'avinguda d'Àngel Sallent. Amb David de la Rambla (cante), José Saucedo (toque) i el ball de Sergio Quesada i el Cuadro de Baile de Flamencología. Aquest dissabte, a les 21 hores.
Un altre tribut
La banda Meinstein ofereix un concert d'homenatge a Rammstein a la Sala Rasa 64. Aquest dissabte, a partir de les 21.30 hores.
Teatre familiar
Les Pisanes representarà "Escenes quotidianes" dins del cicle infantil i juvenil del districte Zero. Dissabte, a les 18 hores, al casal cívic de Sant Pere.
Jazz & soul
Nova proposta musical al Cafè de l'Aula. Aquest cop, amb el jazz i el soul de Black Lines. Dissabte, a les 21.30 hores.
Petit format
El muntatge "Benvinguda a Holanda!” obrirà el Fem Sala, cicle d’espectacles teatrals en petit format organitzat per Amics de les Arts. Aquest dissabte, a les 20.15 hores, a la seu de la institució cultural.
Teatre de premi
Segona jornada de funcions del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Representació de l'obra "E. R. Actrius", a la Sala Crespi, aquest diumenge a les 18 hores.
I més teatre
Pere Arquillué torna a l'escenari a Terrassa de la mà de l'espectacle "Ai! La misèria ens farà feliços", una obra teatral de Gabriel Calderón sobre el paper dels actors en una societat automatitzada. Aquest diumenge, a les 18 hores, al Teatre Principal.
Punk
Els seguidors del punk i el rock extrem tenen una cita amb el programa Moreneta Warriors, que porta a Terrassa les bandes Mala Bestia, Primera Venganza i Terra Stercore. A la sala Cobá, al barri d'Ègara, dissabte a partir de les 22 hores.