Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 27, 28 i 29 de març

El Festival Jazz Terrassa diu adeu aquest divendres, avantsala d'un cap de setmana amb menys propostes culturals que altres ocasions degut a la imminència de la Setmana Santa. Tot així, déu-n'hi-do. Aquí teniu set possibilitats.
Teràpia
Karla amb K condueix l’espectacle Musikoteràpia Returns, un karaoke de disbauxa amb festa i cabaret, a la Sala Rasa 64. Aquest divendres, a les 21 hores.
Monòleg
“Los hijos adolescentes”, conegut espectacle d’humor amb el monologuista Andrés Torres. A LaFACT Cultural. Divendres, 21 hores
Saetes
Celebració del 22è Certamen de Saetes de Terrassa, a la Seu d’Ègara. Dissabte, 18.30 hores.
Garrapata de tribut
Nit de tribut a Los Delinqüentes amb la banda Garrapata Mulata, a la Sala Rasa 64. Dissabte, 22 hores
La unió
Roger Torné (Terrassa), Mark Boske (Tremp) i Marc Gairí (Lleida) s’uneixen per oferir un concert de pop, rock, folk i indie al Cafè de l’Aula. Dissabte, 22.30 hores
Barroc
“Llums i ombres: el barroc i les seves ressonàncies”, concert de Maria Hinojosa Trio a l’Auditori Terrassa. Dissabte, 19 hores
La passió
Concert “Passione”, de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48), amb el Cor Valldonzella i la direcció de Jordi Casas Bayer. A l’Auditori Terrassa. Diumenge, 18 hores