Cultura i Espectacles

Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 5, 6 i 7 de juny

Una desena de propostes culturals a la ciutat

  • El Social Grup Juvenil representarà "Diner (molt) negre"

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de juny de 2026 a les 18:42

Dues entregues més del cicle Escenes Locals, exposicions, concerts i fins i tot una fira de còmic i un festival de filosofia. El cap de setmana, per descomptat, arriba atapeït de propostes culturals a Terrassa. Us oferim una desena de possibilitats.

Exposició

"La memòria blava", de Drif Oussama. Mostra de pintura acrílica amb motius mariners i paisatge urbà del Marroc. A l'Ateneu Terrassenc, divendres, de 18 a 20 hores.

Dones i música

Concert final de curs de l’Espai Musical de Terrassa (ESMUT): “El paper de les dones a la història de la música”. A l’Auditori Terrassa. Aquest divendres, a les 18 hores.

Inauguració

La Sala Paüls inaugurarà l'exposició pictòrica "Colors i sensacions del Mediterrani", de Josep Antoni Porcel. Aquest divendres, a les 19.30.

Còmic

Les jornades Ègarcòmic celebren la Fira del Còmic, amb autors, editorials i paradetes. A la plaça del Vapor Ventalló, dissabte, de 10 a 21 hores.

Escenes Locals

Representació teatral corresponent al cicle Escenes Locals: “Diner (molt) negre”, a càrrec d’El Social Grup Juvenil. Al centre cívic Montserrat Roig. Dissabte, 17 hores.

Filosofia

Terrassa celebra el seu primer Festival de Filosofia. Entre altres actes, s'ha programat una conferència amb debat: "La filosofia com a art de preguntar. Des de Plató als nostres dies", amb el doctor Carles Llinàs. Al Vapor de Prodis. Dissabte, a les 17 hores.

Vetllada

Jazz, blues i soul amb el pianista i cantant Paul San Martin, que ve en format de trio al Cafè de l’Aula. Aquest dissabte, a les 22.30 hores.

Més escena local

“La Caputxeta i els llops”, del Grup de Teatre BFF, completa el cap de setmana d’Escenes Locals. Al casal cívic del Roc Blanc. Diumenge, 18 hores.

Clàssica

“Orient.cat”, concert del Quintet Montsant. A l’Auditori Terrassa. Aquest diumenge, a les 18 hores.

Taller 

Amb motiu de Setmana de la Natura 2026, taller familiar infantil: “Materials de reciclatge per a tapís”, amb Adriana Katz. Al Museu Tèxtil. Diumenge, a les 11.30 hores.

 

 

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