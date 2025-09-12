Què fer aquest cap de setmana a Terrassa

La maquinària cultural de Terrassa, sempre greixada, s'ha reactivat després del parèntesi estiuenc i el normal estat de letargia. Aquí us oferim algunes propostes per a aquest cap de setmana del 13 i el 14 de setembre.
-Dansa amb Josué Vivancos. Dissabte, 13 de setembre. 20 hores
Josué Vivancos reprèn la temporada de dansa de LaFACT amb l'espectacle "Elijo vivir", aquest dissabte.
-Tropical Riot. Dissabte, 13 de setembre
No se celebra a Terrassa, sinó a Ullastrell, però terrassencs són bona part dels organitzadors del certamen i dels assistents a aquest festival que enguany dirà adeu amb un cartell molt potent: Kontralde, Dee Cracks, Encefálika FM, Les Testarudes, Josetxu Piperrak, The Baboon Show i Stroh. El programa de concerts començarà a les 17.30 hores i acabarà a les 2 de la matinada de diumenge. Després, fins a les 3, sessió amb Pretender Selector & DJ Esteve JR Borinot. Abans, de 12 a 14, bestreta amb Rude Girl Club.
-Matinal flamenco. Diumenge, 14 de setembre. 12.30 hores
El cantaor Ismael Cabrera, amb David Jiménez a la guitarra, seran els protagonistes de la matinal que organitza Flamencología a la seva seu, a l'avinguda d'Àngel Sallent. L'actuació començarà a les 12.30 hores. Cabrera, de 53 anys i president de la Tertulia Flamenca de l'Hospitalet de Llobregat, canta flamenco des de fa només 12 anys, però ha estat finalista en tots els concursos realitzats a Catalunya. Va guanyar el Yunque Flamenco del 2023. David Jiménez (Mollet del Vallès, 1980) ha tocat per a multitud de cantaors i cantaores.
-Recordant Lionel Estivill. Diumenge, 14 de setembre. 19.15 hores
El Cinema Catalunya retrà homenatge diumenge a Lionel Estivill, l’especialista en efectes especials i professor de l’Escac que va morir el passat mes de maig als 34 anys. L’acte consistirà en una sessió especial amb la projecció de “Lo que aprendí de mi pingüino”, última pel·lícula en la qual va treballar Estivill. A l’inici de la sessió de les 19.15 hores, familiars, amics i companys de feina dedicaran unes paraules per recordar el jove cineasta egarenc. El Cinema Catalunya inclou des d'aquest divendres “Lo que aprendí de mi pingüino”, film dirigit per Peter Cattaneo i protagonizat per Steve Coogan. Lionel Estivill havia participat en la postproducció de pel·lícules com “Transformers”, “Assassins Creed”, “John Wick” o “Thor: Ragnarok”, i havia treballat en la majoria de videoclips del cantant terrassenc Lildami. També havia format part de l’equip de “El secreto del orfebre”, amb Mario Casas de protagonista.