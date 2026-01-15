S'alça el teló amb premi a Terrassa: "Deixeu les pantalletes"

Potser és signe dels temps; ja se sap, en èpoques de turbulències i negres visions de l'avenir, s'obren esquerdes de riure necessari. Aquest serà el denominador comú de les obres seleccionades per participar en el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre 2026, que arriba a la 52a edició i que s'inaugurarà aquest diumenge, 18 de gener, com sempre, a la Sala Crespi. Els espectadors podran assistir a deu funcions, dues de les quals fora de concurs en tractar-se de produccions d'entitats de la institució organitzadora, el Casal de Sant Pere.
Un dia abans, però, s'obrirà de debò el cicle. Aquest dissabte, a les 19 hores, Qollunaka Grup de Teatre representarà "Dissabte, diumenge i dilluns", una comèdia d'Eduardo de Filippo que la mateixa companyia portarà a escena el diumenge, a les 18 hores. Aquesta primera aportació queda fora de concurs.
La que sí que participarà en la convocatòria serà "E. R. Actrius", de Josep M. Benet i Jornet, a càrrec del grup de teatre Increixendo, de Sant Gregori, el 25 de gener a les 18 hores. A aquest drama li succeirà, l'1 de febrer (18 hores), "El crèdit", de Jordi Galceran, escenificada per la companyia barcelonina Vada Retro Teatre.
L'etiqueta de "drama" marca també les dues següents propostes: "Lava", de James Fritz, del grup Trocateatre, de Sant Celoni (el 8 de febrer, als 18 hores); i "Tots eren fills meus", del dramaturg Arthur Miller, a càrrec del grup de teatre Abraxas, de Barcelona (15 de febrer, 18 hores).
Una crida
El testimoni l'agafaran per no deixar-lo anar, les propostes còmiques de divers segell com "El setge", comèdia històrica d'Ignasi Garcia Barba representada per Pierrot Teatre, una companyia de Centelles, el 22 de febrer (18 hores). Rosa Molina és l'autora de "Gustafsson R60", una obra que quedarà fora de concurs en tractar-se d'un muntatge de la companyia local PAM Teatre. La comèdia "Baby shower" de Mar Puig, portada a l'escenari el 8 de març a les 18 hores per Amics del Teatre d'Ullastrell, deixarà pas a "Brechtíada amb un toc de cabaret!", treball escrit per Joan Torrens i representat per la companyia Els Carlins de Manresa, el 15 de març, també a les 18. I a la mateixa hora, però del diumenge 22 de març, "L'hostalera", una obra de Carlo Goldoni amb actuació del grup de teatre El Centre, de Llorenç del Penedès, abaixarà el teló d'aquest certamen nascut l'any 1966.
"Volem fer una crida a l'activisme cultural. Demanem que la gent deixi el sofà per uns dies per acostar-se a les obres preparades per grups que fan un gran esforç per oferir les seves propostes al públic. Les sèries en la pantalleta es poden seguir qualsevol altre dia", va apuntar Jordi Serra, membre del comitè organitzador del premi,
El comitè de selecció va rebre, entre juliol i octubre passats, 56 propostes escèniques de les quals va triar les vuit que finalment acudeixen a la convocatòria oficial per aconseguir algun dels deu premis que el Casal de Sant Pere concedirà en una cerimònia a celebrar a l'abril vinent.
L'entrada individual a cada espectacle té un preu de 14 euros (de 12 per als socis del casal santperenc), però els aficionats interessats a acudir a totes les obres tenen a la seva disposició un abonament de 110 euros.
La selecció "ha estat especialment complexa, ja que la qualitat de les propostes presentades ha estat molt alta. Aquest fet és una mostra clara de l'excel·lent moment que viu el teatre amateur a Catalunya, amb companyies molt consolidades i amb un nivell artístic que no per a de créixer", va afegir Serra. Va ser difícil, per exemple, triar entre dues produccions d'una mateixa obra, va indicar Cristina Aragay, integrant també del comitè organitzador.
Segons Eduard Garcia, president del casal, "el públic podrà gaudir d'una programació molt variada", pensada perquè espectadors de tota mena "se sentin interpel·lats i representats". La diversitat permetrà "que tots els públics hi trobin obres a la seva mida". S'alça el teló a la històrica Sala Crespi.