Tarda de "jipilongos" a Terrassa

Aquest dimarts a la tarda, a la Casa Alegre de Sagrera, hi haurà, segurament, algun “jipilongo”, que és com Las Jipas anomenen, de manera afectuosa, els seus seguidors. Hi ha molt “jipilongo” a tot arreu, i qui passi aquest dimarts, 13 d'octubre, per l’edifici monumental del carrer de la Font Vella podrà veure allà al duo cordovès que va encunyar el terme i va crear la comunitat “jipilonga”. El binomi format per María García Parras (veu principal i guitarra) i Carmen Novillo (percussió i cors) obrirà el sisè Festival de Flamenc de Terrassa, i no sols amb la seva despreocupada proposta musical, aquella rumba amb lletres crítiques, aquella buleria a dues veus. María García pronunciarà abans una conferència sobre l’evolució al flamenc.
Tot plegat començarà a les 18.30 hores i inclourà l’actuació d’un altre duo, en aquest cas de Terrassa, format pels germans Toni i Jordi Díaz, i un vessant gastronòmic i vitivinícola difícilment menyspreable que tancarà la primera jornada del festival.
Las Jipas es van donar a conèixer l’any 2020 quan van dedicar un emotiu homenatge als bars de la ciutat de Còrdova que van haver de tancar les portes durant la pandèmia del coronavirus. El tema creat per a l’ocasió era “Bares rotos”. A la plaça de la Corredera, on van enregistrar un vídeo aquell any, es van conèixer María García i Carmen Novillo. La primera, la María, és d’origen sevillà, i va ser una fórmula lingüística pròpia del seu cercle la que va apropiar el nom del duo. María García anomenava “jipas” les seves semblants; com altres diuen, per exemple, “tía”. És un genèric de designació col·loquial que va servir per encunyar el nom del grup que aquest dimarts portarà una mostra de la seva música, amb tocs principals de rumba i lletres reivindicatives, a la Casa Alegre de Sagrera.
Farruquito serà a l’escenari del Principal a les 18.30 hores d'aquest dissabte, 17 d'octubre
El certamen flamenc arriba a la sisena edició amb el bailaor Farruquito com a cap de cartell. L’estrella sevillana pujarà a l’escenari del Teatre Principal de Terrassa a les 18.30 d'aquest dissabte vinent en un espectacle esperat que contindrà un homenatge a dues de les figures locals de l’art flamenc a les darreres dècades: Manolo Linares i Ramoni. Això, queda dit, serà dissabte, però abans, entre la inauguració amb Las Jipas i l’aparició de Farruquito, la Coordinadora de Entidades Andaluzas de Terrassa (CEAT) celebrarà, un cop més, la seva iniciativa “Flamenco en la Calle”.
Rocío Merino
Serà a les 12 hores al raval de Montserrat, com de costum, en un escenari col·locat davant el Mercat de la Independència. Aquesta vegada, aquest dijous vinent, hi pujarà Rocío Merino, que substituirà així Verónica Herraiz. Merino és una bailaora professional terrassenca que ja l’any passat va participar al festival flamenc actuant abans del cantaor Alonso Núñez, Rancapino Chico. L’artista ha afirmat que balla “des que era a la panxa de la mare”, perquè la seva progenitora, també bailaora, continuava treballant quan estava embarassada de la Rocío. Diu que va néixer vivint aquest art de ple. No té estils preferits, però s’identifica més amb els pals sobris, que concorden millor amb la seva personalitat.
I dissabte, a les 18.30 hores al Teatre Principal, irromprà el plat fort de la convocatòria del festival 2026, amb Juan Manuel Fernández Montoya, el cèlebre bailaor Farruquito, que oferirà a Terrassa l’espectacle “Farruquito & Quinteto Flamenco”. És aquesta una proposta de ball, cante i guitarra liderat per l’artista sevillà que ret homenatge a les arrels de la reconeguda dinastia dels Farruco. Juan Manuel Fernández Montoya va néixer a Sevilla. És fill del cantaor Juan Fernández Flores “El Moreno” i de la bailaora Rosario Montoya Manzano “La Farruca”.
Amb la presència de l’astre sevillà, la CEAT, presidida per Antonio Merino, ha volgut recordar, en gran, enaltint-lo amb una figura de primera línia, el decisiu paper del ball en la cultura flamenca i, especialment, en una ciutat com Terrassa, amb gran tradició en aquest terreny artístic. El pressupost del festival és enguany de 35.000 euros.