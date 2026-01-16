Terrassa torna a recordar els maleïts de la contracultura

La de les vagues i les pedres, la de la indústria tèxtil en extinció, “Terrassa la roja”, també mostrava escletxa rojainegra, si adjudiquem colors al moviment llibertari en el seu vessant més polític. Parlem dels anys 1970, de les pintades clamant per l’amnistia, però, més enllà d’adscripcions anarquistes, emergia la contestació cultural. També en aquest àmbit existeix l’etiqueta inevitable: contracultura. La llibreria Synusia comptarà aquest dissabte (11 hores) amb l’escriptor Rubèn Intente i amb Ferran Muñoz, editor de fons d’Anagrama, per dinamitzar un acte sobre la contracultura barcelonina.
La proposta, concebuda com a grup de lectura, girarà entorn d’un dels llibres més aclamats en referència a aquella època: “Nosotros los malditos”, de Pau Malvido. Precisament Ferran Muñoz Jofre va ser un responsable de la recuperació de l’obra, un volum que els organitzadors de la xerrada consideren clau “a l’hora de parlar de la contracultura barcelonina en un dels periodes més fascinants i psicodèlics de la ciutat”.
L’acte cultural serà, com a mínim, el segon que es desenvolupa a Terrassa als darrers mesos sobre Malvido i aquella Barcelona. L’octubre passat, La Moukhles & Sentís van representar al Teatre Alegria l’obra teatral “Nodi: de gossos i malditos”, basada en bona part en l’obra d’aquell autor nascut l’any 1948 i mort el 1994. Pau Malvido va decidir adoptar el segon cognom de la seva àvia paterna com a nom artístic i també per visibilitzar la seva herència jerezana. Va voler ser cronista d’històries alternatives, però fent-se narrador invisible. Poc abans del 2004, es va rescatar el faig de cròniques incloses en aquest volum, publicades sobretot a la revista Star.