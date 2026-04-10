Trencant la memòria de gel a Terrassa: "És una oda a la vida"

Ada Vilaró, artífex de la idea creativa i protagonista d'ella en les taules, ho va anticipar en la presentació de la temporada municipal d'arts escèniques, allà per desembre passat: "La memòria de gel" conté una bona dosi d'experiència autobiogràfica. La dramaturga Ada Vilaró parteix d'aquesta experiència personal, la supervivència a un infart, per modelar una peça que codirigeix al costat de Pep Pla i que representará aquest diumenge, 12 d'abril, al Teatre Alegria de Terrassa. La cita és a les 18 hores.
Durant 60 minuts, Ada Vilaró i Casals exposa "una oda a la vida" que al·ludeix a la supervivència, la nostra i la de la societat, "i la del planeta", agrega. L'obra la interpreta ella sola, l'Ada, però en el teatre sona una segona veu, de fons, la de la tieta, encarnada per Remei Vilaró.
El muntatge, una coproducció de Temporada Alta i Festival Escena Poblenou, indaga en els murs emocionals "que intentem enderrocar mentre el món és descongela". L'espectacle convida a l'espectador a acostar-se a la pausa, "a repensar-nos, a escoltar el batec del cor, el propi, el dels altres, el dels animals, el de les plantes". A sentir, en definitiva, "els múltiples batecs de la vida". La pretensió crida "a mirar-nos endins, trencar el gel intern i tornar a allò més bàsic: la connexió amb la natura, que el cor torni a bategar al ritme de la terra".