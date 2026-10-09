Un cicló arriba a Terrassa: "És una autèntica celebració de la potència"

Anna Bananahanack no sols interpreta. No es tracta de cobrir l’expedient amb una imitació més o menys acurada de les peces popularitzades per grans dives del soul i el R&B. Ella fa seves les composicions i els ritmes i el vertigen, i dedica tot plegat al públic expectant amb la connivència d’un elenc de músics de primer nivell que de vegades dirigeix sols amb la mirada i aquest gest tan propi. Aquest dissabte, la seva rotunditat sonora, ara volant en energia ciclònica, ara aprofundint en elegància i tremolor a mitja llum, travessarà la Nova Jazz Cava de Terrassa amb una banda contundent i nombrosa. A l’escenari pujaran nou músics per oferir “From Etta to Lizzo”.
Anna Cera farà els cors a la vocalista juntament amb Jaque Santtos. Antonio Llorente a la trompeta, Ignasi Poch al saxo tenor, Gaspar Bacqué al teclat, David Heredia a la guitarra, Luis Ceular al baix elèctric i Armand Albertí a la bateria completen el repartiment per a la festa muntada a partir de les 21.30 hores al passatge de Tete Montoliu en aquestes primeres passes de la temporada estable de la Nova Jazz Cava.
Un viatge
“From Etta to Lizzo”, es diu l’espectacle liderat per la cantant i instrumentista Anna Bananahanack, que apuntala el projecte amb “una banda de luxe formada per músics de gran trajectòria dins l’escena nacional”, segons el Club de Jazz Terrassa. La proposta convida el públic a un viatge a través de la història del soul i l’R&B, “des dels seus orígens als anys 50 fins a les produccions més actuals dels anys 90 i 2000”; a “una autèntica celebració de la potència, la sensibilitat i el talent de les grans veus femenines de la música negra nord-americana i internacional”.
El repertori homenatja l’empremta deixada per icones immortals com Etta James o Dusty Springfield, però també reconeix figures contemporànies com Joss Stone, Beyoncé i Lizzo. Tot això, sense oblidar “l’aroma inconfusible dels emblemàtics ‘girl groups’ de mitjans del segle passat”. Diu el club, i els que han vist l’espectacle a altres indrets, que els arranjaments musicals són molt cuidats i la posada en escena, “electritzant”, amb una veu versàtil “plena de matisos i connexió emotiva”.