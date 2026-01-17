Un "fotògraf quàntic" exposa a Terrassa

L'arquitectura també pot ser una branca més de l'art. Així ho demostra el modernisme, tan present a Terrassa, o altres corrents arquitectòniques, com l'estil gòtic o el neoclàssic. Tot i això, també hi ha art en la manera de plasmar les obres artñistiques ja produïdes. Amb aquesta premisa, el "fotògraf quàntic" Alfons Ollè Coderch ha volgut donar un punt de vista extrem i diferent de l'arquitectura a través de les seves fotografies a elements arquitectònics. Una feina que està disponible per al públic en una exposició a la seu del Vallès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, al Vapor Universitari de Terrassa (carrer de Colom 114, 1a planta) fins el dia 27 de febrer.
"L'arquitectura és un dels signes identificatius d'una comunitat, elements perdurables que acaben vencent el pas del temps per convertir-se en patrimoni del lloc", ha afirmat en un comunicat l'artista, on també ha afirmat que el modernisme "va tornar a posicionar la cultura catalana" al mapa arquitectònic munidal. Ollé destaca que l'estil modernista estava present a molts edificis d'ús públic i que era un corrent que representa "no només la manifestació més important i perdurable" de l'art català, sinó també "un dels referents del patrimoni barceloní".
Amb tot, el fotògraf ha dut a terme aquesta obra "per tal d'esterioritzar una visió inusual de la fotografia" alhora que reinterpreta els espais modernistes. "Alliberant-me de l'espai visual que permet el visor de la càmera, la fotografia panoràmica és la que em permet agafar aquestes imatges a través de 'spherorames', de manera que el que obtinc i el que s'acaba plamant al llenç proporciona una visió envoltant de l'espai perquè l'espectador pugui endinsar-se en el camí de la cosmicitat del lloc", ha detallat.