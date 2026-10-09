Una composició de Terrassa cantada per 450 infants i joves a Ciutadella

L’acte inaugural del VI Congrés Nacional de Pueri Cantores se celebrarà aquest dissabte, a les 21 hores, a la plaça des Born de Ciutadella. Què hi tè veure Terrassa, allà a Menorca? Si més no, la presència, gens fútil, d’un reconegut músic terrassenc. Víctor Estapé és l’autor de l’Himne del Congrés, “Veritatem facientes in caritatem”, composició construïda per Estapé sobre un text en llatí del Bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, un dels principals impulsors de la trobada. El títol correspon al lema del certamen d’enguany.
L’obra de Víctor Estapé serà cantada per prop de 450 infants i joves en tres ocasions durant el congrés, en actes que seran transmesos en directe per internet. La primera interpretació de l’himne es desplegarà aquest dissabte, després del “Gloria” d’Antonio Vivaldi i de les deu peces que oferiran sengles corals i escolanies. Tots els cantaires es reuniran després per entonar ambdues peces. La trobada, que reunirà prop de 500 infants i joves cantaires d’arreu d’Espanya, amb participació internacional, ha programat quatre grans actes oberts al públic i acabarà aquest dilluns, 12 d'octubre.
Víctor Estapé Madinabeitia va començar la seva formació al Conservatori de Terrassa. Becat pels governs espanyol i austríac, i per la Generalitat, va ampliar els seus estudis a Àustria.