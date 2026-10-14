Una llibreria de Terrassa es posa filosòfica: "El fet de pensar s’està externalitzant al món digital de la IA"

El fet de pensar no està de moda. Ha caigut pel pedregar del desprestigi “en aquests moments d’acceleració i incertesa social, de ‘reals’ i de ‘likes’”. Aquesta és una de les premisses que sostenen la nova proposta de la llibreria La Temerària, que ha creat un club de lectura de pensament per posar un gran de sorra en la lluita “contra la banalització de les idees”, contra el vertigen que impedeix la reflexió “i contra la inevitabilitat d’un futur que s’albira fosc”. El club de lectura, conduït per Carles Codina Verdaguer, començarà el 5 de novembre.
Pensar, activitat humana per excel·lència “que ens diferencia en gran part de les altres espècies”, ha esdevingut un acte “que s’està externalitzant al món digital de la IA”, sosté l’organització del cicle, impulsada per Àlvar Masllorens, gerent de la llibreria. Sembla que la reflexió “hagi entrat en una etapa de desprestigi social degut a la seva substitució per la ‘creació de continguts’ i les estratègies cada vegada més sofisticades des de les xarxes socials per vendre’ns la moto”. El pensament “ja no està al servei del progrés entès com la millora de la vida de les persones i de la comprensió de la nostra naturalesa, sinó només al servei del desenvolupament econòmic”.
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I així, “s’han substituït elements que des de fa centenars d’anys formaven part de la recepta per la bona vida o la vida plena, com la saviesa antiga (sapientia prisca), pel benestar material com a únic camí per aquesta bona vida”. El gaudi de les idees es dona “en la lectura de bons llibres, en la reproducció de les paraules d’altri dins la nostra ment, però encara més en compartir en grup aquestes idees llegides. És en la conversa que el pensament es desenvolupa i s’enriqueix”, afegeix La Temerària, que ha fet una selecció d’obres amb “Realisme capitalista. No hi ha alternativa?”, de Mark Fisher, com a primera lectura el 5 i el 19 de novembre.
“El arte de dar y recibir”, de Séneca, ocuparà les xerrades del desembre, mentre que el 2027 s’obrirà al gener amb “Consciència o col·lapse”, de Jordi Pigem. La resta de programa per a l’any vinent es completarà amb “Què ens fa humans? Notes per a un biohumanisme racionalista”, de Salvador Macip (febrer), “No-coses. Canvis radicals del món en què vivim”, de Byung-Chul Man (març), “Els miratges de la certesa. Reflexions sobre la relació entre el cos i la ment”, de Siri Hustvedt (abril) i “Tenir o ésser?”, d’Erich Fromm (maig).