Voleu pintar un mural amb filosofia?: "És una experiència per pensar amb els altres"

Què passa quan unim l’art, la filosofia i el vi?, pregunten de manera retòrica els promotors de la vetllada. Aquest dimecres intentaran respondre a la qüestió plantejada a la iniciativa Mural Filosòfic, que es desenvoluparà a partir de les 19 hores al Vapor de Prodis i consistirà a l’elaboració col·lectiva d’un mural. En principi, será a 40 mans, més o menys, doncs l’activitat està limitada a 20 persones. La quota de participació: 25 euros. A canvi, els artistes (aficionats o no, més destres o menys), podran pintar un llenç de tres metres mentre parlen i tasten vi. La pintora Carmen Valverde i els impulsors de Filosofia al Carrer són els organitzadors d’aquest esdeveniment que vol combinar pensament i art amb la pinzellada vinícola d’acompanyament.
La proposta començarà amb la selecció temàtica després d’uns minuts de debat. A partir de la tria, cada artista podrà contribuir a l’obra total amb la seva aportació. Tant és que agafi un retolador o un pinzell, que es taqui més o menys les mans, que dibuixi o traslladi la idea al llenç amb caràcter abstracte, o potser amb unes paraules, uns versos improvisats.
La convocatòria vol combinar “creació artística i pensament col·lectiu” per elaborar una obra coral “a partir de les idees, preguntes i reflexions que vagin sorgint durant la trobada”
Ja es veurà el que surt d’aquesta convocatòria nascuda per combinar “creació artística i pensament col·lectiu” per elaborar una obra coral “a partir de les idees, preguntes i reflexions que vagin sorgint durant la trobada”. És, segons els seus promotors, “una experiència per pensar amb els altres, expressar-nos a través de l’art i descobrir què pot passar quan les nostres mirades es troben”. L’avís: no cal tenir coneixements previs de filosofia ni d’art. Només cal tenir ganes “de participar, crear i compartir”.
Col·laboració
“Es tracta de plasmar el sentiment, les sensacions”, resumeix Carmen Valverde, que amb aquesta iniciativa obre una col·laboració amb Marcos Tubio i Oleguer Ortiz, impulsors del primer Festival de Filosofia de Terrassa, celebrat el mes de juny passat, Vindran més iniciatives. Aquesta, la d’aquest dimecres al Vapor de Prodis, és pionera a amalgamar filosofia i art en un mural, sosté Valverde.
Els convocats són persones “amb ganes de fer i de pensar”, afegeix la reconeguda pintora terrassenca. I què es farà de l’obra resultant de tantes mans i pensaments? En altres iniciatives semblants, la tela s’ha dividit, fragmentat, desconstruït com es diu ara, obtenint-ne cada autor una part, que no ha de ser necessariàment la seva.