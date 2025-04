Àlex Pintado es lesiona a Font Romeu i estarà tres mesos de baixa

L’atleta terrassenc Àlex Pintado va patir una caiguda en una baixada mentre s’entrenava dissabte passat a Font Romeu. En caure a terra, una pedra li va seccionar gairebé per complet el tendó del tibial anterior i altres tres tendons extensors del peu esquerre.

Va ser traslladat a l’Hospital de Puigcerdà, des d’on el van derivar a l’Hospital de Terrassa, on va ser intervingut quirúrgicament el mateix dissabte a la nit.

L’atleta del New Balance Team es recupera a casa. S’haurà d’estar uns tres mesos de baixa. Durant el mes vinent ha de guardar repòs amb la cama immobilitzada per tal que el tendó es regeneri. A continuació, iniciarà el procés de recuperació per tornar a les pistes tan aviat com sigui possible.

“Espero que d’aquí a uns tres mesos pugui tornar a córrer. Ja es veurà com evoluciona tot, però espero poder salvar almenys una part de la temporada”, afegeix.

Pintado, de 18 anys, és l’actual plusmarquista europeu dels 3.000 metres, així com medallista de bronze dels 1.500 metres en la categoria sub-20.