Els 30 gols més rendibles del grup

Els gols a favor del Terrassa FC després de la disputa de la trentena jornada de lliga de la Segona Federació no són els més nombrosos dels deu primers classificats, però sí que són els que aporten més rendibilitat. L’equip de Víctor Bravo ha marcat trenta gols en trenta encontres, el que significa una mitjana d’1,5 punts per cada diana aconseguida. Són 45 punts en total, que representen uns números molt superiors als que tenen altres equips molt més ben classificats i que tenen més punts que el conjunt egarenc.

El València Mestalla és l’equip que ocupa la segona posició en aquesta suposada classificació. El conjunt valencià, amb 46 punts i 33 gols, suma 1,39 punts per cada vegada que supera al porter contrari. L’Atlético Baleares és el tercer en aquesta llista, amb una mitjana d’1,31 punts per cada gol aconseguit a favor seu. Els balears tenen 54 punts i han aconseguit marcar fins ara 41 gols.

Curiosament, dels equips de la part alta de la classificació, el Sant Andreu, segon, és el que presenta pitjors números en aquest sentit. Els barcelonins, els que més gols han marcat, amb 53 dianes, han sumat 54 punts i, per tant, tenen una mitjana d’1,018 punts per gol. El Sabadell, amb 1,093 punts per gol marcat, seria el segon d’aquesta classificació.

Atents al “goal-average”

Altrament, i tenint molt en compte que la distància entre la quarta i cinquena plaça i els seus perseguidors, està separada únicament per tres punts, el “goal-average”, tant en el seu vessant particular com en el general, podria acabar sent determinant per decidir els dos equips que podran participar del “play-off” d’ascens. Europa, líder actual amb 57 punts, més Sant Andreu, segon, i Atlético Baleares, tercer, tots dos amb 54 punts, tenen molt coll avall la seva presència a la promoció d’ascens i, un dels tres obtindrà l’ascens directe. Espanyol “B”, amb 48 punts, Sabadell, amb 47, València Mestalla i Torrent, amb 46, i Terrassa FC, Ibiza Islas Pitiusas i Elche Ilicitano, amb 45, són els equips que els segueixen a la classificació.

A manca de disputar els partits de la segona volta contra Sant Andreu, diumenge 13 d’abril a les 18 hores, i Sabadell, diumenge 20 a les 18.30 hores, el Terrassa FC té guanyat el “goal-average” particular amb l’Elche Ilicitano i empatat amb Atlético Baleares, Espanyol “B” i València Mestalla i el té perdut amb Europa i Torrent.