L’Egara 1935 derrota per 5 a 3 el Sardinero

Quan s’ha arribat a l’equador de la fase pel títol de la Divisió d’Honor “B” masculina de hockey, l’Egara 1935 és encara més líder. Després d’imposar-se per 5 gols a 3 al Pla del Bon Aire al quart classificat, el Sardinero de Santander, el conjunt que entrena Albert Massaguer acumula 21 punts. N’hi treu quatre al segon classificat, un Pedralbes que no va passar de l’empat a dos a l’Eduardo Dualde davant del segon equip del Club de Campo, la Real Sociedad 1927.

La primera meitat del duel entre Egara 1935 i Sardinero va ser força moguda. Els del Pla del Bon Aire van dur la iniciativa en tot moment, per bé que van ser els càntabres els que es van avançar. Al minut 6, Iñigo Burgos va situar el 0 a 1 a l’electrònic.

A l’inici del segon període, l’Egara 1935 va anar per feina i en poc més de quatre minuts va marcar tres gols, adquirint un avantatge que ja no abandonaria. Ignacio Sala va empatar el matx al minut 18. Al 21, Max Fitó va posar per davant els terrassencs. I al 22, Iñaki Fernández va aprofitar un stroke favorable a l’Egara 1935 per establir el 3 a 1 amb el qual es va arribar al descans.

Un partit amb vuit gols

Al segon minut del tercer període, els homes de Francisco Javier Saro van retallar distàncies gràcies al gol d’Antonio Gómez. Però va reaccionar el conjunt egarenc i al minut 41, Jan Borràs va fer tornar la calma al Pla del Bon Aire anotant el 4 a 2. Els terrassencs van tenir el partit controlat en tot moment, però els de Santander ho van seguir intentant fins al final. Mikel Santiago va tornar a apropar els visitants quan faltaven sis minuts, per bé que Max Fitó va establir el 5 a 3 definitiu quan faltaven quatre minuts per acabar.

El derbi de la jornada entre el Vallès i el Rimas va acabar en repartiment de punts. L’equip que entrena Xavi Ávila va posar-se per davant al minut 8 amb gol de Francesc Roset. Tres minuts després, Ignasi Avilés va empatar i al minut 23, Bernat Roset va fer el 2 a 1 de penal-córner. A escassos segons pel descans, Francesc Roset va empatar de penal.