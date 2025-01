AEInnova busca captar 10 milions d’euros per sortir al mercat

L’empresa emergent terrassenca Alternative Energy Innovations (AEInnova), que treballa per transformar la calor residual en electricitat, ha obert una ronda de finançament per captar 10 milions d’euros. La companyia, fundada fa una dècada, busca portar els seus productes al mercat. Es planteja aquest 2025 com l’any de l’enlairament comercial i el 2026 com el de l’inici del gran creixement.

La firma amb seu a Ca n’Aurell ha posat el focus els darrers anys a desenvolupar la seva tecnologia i a testejar-la en entorns reals a través de 28 projectes pilot a diferents grans empreses en sectors com el petroquímic, siderúrgic o del ciment, entre altres, alguns fora de l’àmbit de la UE com al Japó, Turquia, Marroc i aviat al Brasil. En paral·lel, s’ha centrat en el desenvolupament dels primers productes –uns innovadors sensors industrials sense fils per a manteniment predictiu, alimentats amb calor residual, i una eina al núvol per a la gestió de dades–, a certificar-los i a preparar la seva producció, que fan íntegrament a Terrassa, gràcies a una empresa col·laboradora local. I ara “cal portar aquests productes al mercat, i per fer això cal disposar dels recursos financers que ens permetin construir l’estructura comercial de l’empresa i iniciar el nostre pla comercial i d’internacionalització”, explica el director general, David Comellas. “L’objectiu és arribar ràpid al mercat i una ambiciosa estratègia d’internacionalització. No oblidem que el nostre producte està enfocat a la indústria, que és un mercat de fort creixement, però molt exigent en termes de qualitat, servei i certificació”, afegeix.

La ronda que acaben d’iniciar es planteja per a inversors qualificats, amb la possibilitat que hi converteixi algun inversor institucional. El capital que aixequin el destinaran a la comercialització de producte, però també a seguir amb el desenvolupament tecnològic i l’R+D, “que és quelcom en què la nostra empresa sempre ha destacat amb la participació en fins a nou projectes de recerca i desenvolupament europeus”, detalla Comellas.

Col·laboradors comercials i socis

“Amb els 28 pilots instal·lats, hem pogut validar el model de negoci i l’acceptació del producte per part del mercat. També hem pogut afinar l’estratègia de comercialització i els canals de venda, a més d’iniciar ja els contactes i negociacions amb els nostres col·laboradors comercials i distribuïdors. Ja tenim alguns acords tancats i durant aquest primer trimestre anirem analitzant i tancant-ne de nous”, avança el director general d’AEInnova. Alhora, Comellas assegura que “des del inici de l’empresa hem estat molt actius analitzant el mercat, amb nombrosos viatges i assistència a congressos i fires. També ens han donat molta visibilitat i credibilitat els nombrosos premis i mencions rebuts. Els múltiples contactes fets i el gran interès generat per la tecnologia fa que tinguem nombrosos candidats a col·laborar amb nosaltres. Hem de ser prudents en la selecció de qui seran els nostres socis d’ara al futur.”

Fins a la data, la inversió en el projecte ha estat de 8 milions d’euros, dels quals el 30% ha estat en forma de subvencions europees –diferents programes de tecnologia o sostenibilitat i medi ambient– i la resta, inversió en capital. “Els nostres inversors són majoritàriament inversors privats (inclosos els fundadors principals de l’empresa), siguin àngels inversors o “family offices” catalans, però també institucionals com la Comissió Europea a través del European Innovation Council Fund (EIC fund), la EIT Innoenergy o Banc Sabadell, que té una petita participació a través del seu fons BStartup”, indica Comellas.

Actualment, a l’empresa són 23 persones –aviat 24– i la idea és duplicar la plantilla durant el 2025 “tan bon punt tinguem els fons garantits”.

