CaixaBank guanya 5.787 milions d’euros el 2024, un 20,2% més

CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 5.787 milions d’euros el 2024, un 20,2% més que l’any anterior, quan els guanys van ser de 4.816 milions. En l’últim trimestre, el banc va guanyar 1.539 milions d’euros, un 33% més que en el mateix període del 2023 (1.157 milions) i un 2,2% menys que en el tercer trimestre. El marge d’interessos anual segueix a l’alça, amb un total d’11.108 milions, tot i que ja es nota un descens en l’últim trimestre de l’1,9% per la caiguda dels tipus d’interès del BCE, que ha permès a 1,2 milions de clients amb hipoteca del banc reduir la quota.

El marge brut creix un 11,5% fins als 15.873 milions d’euros, i amb unes despeses d’administració i amortització de 6.108 milions (+4,9%) situa el marge d’explotació en els 9.765 milions (+16,1%).

Dividends

El consell d’administració ha aprovat proposar a la Junta General d’Accionistes el pagament d’un dividend en efectiu de 0,2864 euros bruts per acció amb càrrec dels resultats, l’equivalent a 2.028 milions. Juntament amb el dividend ordinari del novembre, puja fins als 3.096 milions i situa el payout en el 53,5%. El Consell també ha aprovat el sisè programa de recompra d’accions per 500 milions d’euros.

Com a accionista del banc, el govern espanyol, a través del FROB, ha aconseguit cobrar 1.300 milions en dividends en els últims tres anys. De cara a aquest any es preveu la distribució en efectiu d’entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat en un primer pagament a compte d’entre el 30 i el 40% al novembre, i un segon subjecte a aprovació final de la Junta de cara a l’abril del 2026.

L’entitat descarta de nou el trasllat de la seu

En la presentació de resultats d’aquest dijous, els responsables de l’entitat financera han descartat, de nou, el trasllat de la seva seu social a Catalunya. “La raó d’estar a València va més enllà del deteriorament del 2017”, ha dit el conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, que ha reiterat que l’entitat mantindrà la seu a València i que se situa a la ciutat amb “caràcter indefinit”.

El directiu ha vinculat la decisió de mantenir el seu domicili fiscal a València a la fusió amb Bankia i ha assegurat que l’entitat ara és “diferent” respecte de la que hi havia fa vuit anys, alhora que ha opinat que “afortunadament les circumstàncies a Catalunya han millorat”. “És indubtable i aquest procés de normalització és bo per a tots”, ha afirmat. Una setmana després que el Banc Sabadell hi hagi decidit tornar a Catalunya, Gortázar ha remarcat que en el seu cas no hi ha “cap novetat”.