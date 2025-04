Una coneguda cadena de supermercats busca personal a Terrassa

Una coneguda cadena de supermercats posa en marxa aquest mes d’abril un procés de selecció per incorporar més de 190 persones, concretament 120 preparadors i 76 repartidors de comandes en línia, per a algunes de les seves botigues ubicades als municipis de Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet.

Es tracta de Mercadona, que, amb l’objectiu d’adaptar-se als nous hàbits de compra, va decidir l’any 2018 modernitzar el seu servei de compra en línia, “canal que s’ha consolidat com una opció real per als clients”, expliquen. Segons indica la companyia, una de les claus d’aquest projecte són els seus “ruscs“, magatzems que destina exclusivament a la preparació i el repartiment de comandes en línia. Paral·lelament, la companyia està ampliant el seu model de preparació i repartiment per a les zones amb menor demanda de comandes en línia, tasca que, en aquests casos, es realitza des d’algunes botigues físiques en lloc de des dels “ruscs”. En el cas de Catalunya, ja són 27 el nombre de supermercats Mercadona que ofereixen aquest servei i està previst que s’ampliï a més botigues durant aquest any 2025.

Les ofertes d’ocupació per cobrir llocs tant per a la preparació com per al repartiment de comandes en línia ja estan disponibles al Portal d’Ocupació. En les ofertes es descriuen les condicions laborals com, per exemple, una retribució inicial de 1.685 euros bruts al mes amb progressió salarial fins als 2.280 que s’assoleix al portar més de quatre anys a Mercadona; “horari conegut i vacances planificades amb antelació; i formació a càrrec de l’empresa, ja que les persones que s’incorporen a la companyia reben formació específica adaptada al seu lloc de treball”, exposa la companyia.