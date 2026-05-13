Moventia reforça l'estructura corporativa amb un nou director jurídic

La multinacional vallesana del sector de la mobilitat Moventia ha nomenat Marià de Visa nou director jurídic del grup. La incorporació, segons apunten des de la companyia, servirà per reforçar l’estructura corporativa “en un moment clau per a la seva evolució, marcat per l’expansió del negoci, la consolidació organitzativa i els reptes regulatoris associats al sector de la mobilitat”.
De Visa s’incorpora a Moventia després de gairebé una dècada a Cuatrecasas, on ha desenvolupat diverses funcions vinculades especialment al dret administratiu, ambiental, regulatori, transaccional i de la contractació pública. Des de la companyia vallesana destaquen que en aquesta etapa, “ha prestat assessorament i defensa tècnica en àmbits d’especial rellevància estratègica per a una companyia de mobilitat com Moventia”.
“Comptar amb un perfil especialitzat en regulació, sostenibilitat i contractació pública ens permetrà afrontar amb més garanties un entorn jurídic cada vegada més complex i, alhora, reforçar el paper de l’àrea legal com a soci estratègic per al negoci”, indica la vicepresidenta corporativa de l’empresa amb seu a Sant Cugat del Vallès, Sílvia Martí.
Per la seva banda, Marià de Visa assenyala que s’incorpora a Moventia “amb la voluntat d’aportar una visió jurídica pràctica, transversal i molt connectada amb el negoci. Crec que l’àrea jurídica ha d’estar a prop dels equips, entendre les seves necessitats i contribuir a transformar la complexitat en solucions que permetin avançar amb seguretat. El sector de la mobilitat viu un moment de profunda transformació, i l’àrea jurídica ha de ser un actiu estratègic per anticipar riscos i generar oportunitats”.