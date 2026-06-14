Alerta amb les OPI

Les OPI (ofertes públiques inicials) semblen estar preparades perquè els antics accionistes d’aquestes grans empreses facin caixa a valoracions excepcionalment altes, aprofitant una sèrie de circumstàncies que comentarem a continuació.
La primera és que històricament, o almenys des de 1980, les sortides a borsa com a OPI anteriors han donat un retorn mitjà a mitjà termini del -20,5%, i especialment les que surten amb pèrdues operatives, que a 3 anys han caigut més del 30% de mitjana. Aquest sembla podria ser el cas d’SpaceX, que té uns negocis en marxa que dominen els mercats, però en diversos d’ells no generen encara beneficis.
La següent circumstància és que aquestes empreses, pel volum de negociació i de capitalització, entraran per la via ràpida al Nasdaq 100. SpaceX, per exemple, cap al mes de juliol, després de cotitzar 15 dies, podria ja entrar en aquest índex. Això implicarà que el munt de fons indexats hagin de fer una compra en aquell moment per complir amb els seus estatuts. Com que el volum negociat només serà d’un 5% de les accions, comportarà un probable efecte d’inflada de preu provocat per aquesta demanda sobtada. Aquest efecte d’un mercat reduït durarà fins que els grans tenidors i els principals actors que han anat a l’OPI a un preu tancat preferent trenquin l’obligació de mantenir aquestes posicions, que és pels grans tenidors previs de 366 dies i per la resta s’anirà desbloquejant gradualment en el temps. Per tant, clarament l’OPI no està pensada per compartir els possibles guanys de l’empresa amb els nous socis durant molts anys, sinó més aviat perquè els accionistes previs converteixin en liquiditat la seva posició en un moment òptim de valoració, i convertir-se en una trampa pels nous accionistes.
Així doncs, pensem que la situació és per a inversors més especulatius que per a inversors de llarg recorregut, i, en conseqüència, tots els inversors han d’estar alerta als moviments de fons i del mercat provocats per totes aquestes circumstàncies si no volen acabar en pèrdues a mitjà i llarg termini.