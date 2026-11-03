Terrassa es consolida com un dels municipis catalans a més empreses de ciberseguretat. L'informe anual "La ciberseguretat a Catalunya", elaborat per ACCIÓ, l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball, i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, identifica 15 companyies que es dediquen a aquest àmbit a la nostra ciutat, la mateixa xifra que apareixia en l'estudi del 2025. Així, Terrassa repeteix com la segona localitat del Vallès Occidental que concentra més firmes d'aquesta tipologia, només per darrere de Sant Cugat del Vallès, on l'últim any s'han incrementat de 22 a 28.
Dins del rànquing català, Terrassa ocupa enguany la quarta posició, havent-ne perdut una respecte de l'estudi de l'any passat. L'Hospitalet de Llobregat ha desbancat la nostra ciutat del podi, escalant del cinquè lloc el 2025, amb 11 empreses, al tercer aquest 2026, amb 17 companyies. La primera plaça és per a Barcelona, que destaca molt per sobre dels altres municipis amb 322 firmes l'any passat i 337 enguany.
En aquest sentit, la classificació per comarques l'encapçala el Barcelonès, amb 362 empreses, un 59,6% de les 607 que suma tot Catalunya. El Vallès Occidental n'acull 82 (13,5%) i el Baix Llobregat, 46 (7,6%).
Un sector en creixement
D'acord amb l'informe, el sector de la ciberseguretat a Catalunya continua creixent amb força i ja suma un 9% més d'empreses que l'any anterior, que generen una facturació conjunta de 1.764 milions d'euros (+19,8%) i ocupen 11.887 professionals (+11,4%).
Aquest ecosistema està format majoritàriament per pimes (83,5%), mentre que el 10,4% són empreses emergents. A més, gairebé una quarta part de les empreses (un 24,7%) tenen menys de deu anys de trajectòria. Alhora, és un àmbit internacionalitzat: el 24,1% són exportadores i el 15% són filials de companyies estrangeres. Per segments de negoci, les empreses es dediquen a protegir (90,6%), identificar (65,9%), detectar (43,2%), respondre (38,7%) i recuperar-se (26%) davant dels ciberatacs.
Actualment, 244 empreses del sector (40,2%) incorporen intel·ligència artificial a les seves solucions, mentre que 43 empreses (7%) treballen en tecnologies quàntiques aplicades a la seguretat digital. A més, 108 companyies desenvolupen productes i serveis orientats als àmbits de la seguretat i la defensa.
L’estudi també destaca que Catalunya és la setena regió d’Europa per volum de projectes d’inversió estrangera captats en l’àmbit de la ciberseguretat en el darrer quinquenni (un 62,5% més que l’anterior) i que la manca de talent especialitzat continua essent el principal repte del sector.
De totes maneres, destaca els estudis d'FP en aquest àmbit i d'entre els diversos centres assenyala els terrassencs Vedruna Vall i Institut Nicolau Copèrnic. Com a agents de l’ecosistema de la ciberseguretat, dins l'apartat d'associacions també menciona l'Aseitec (Associació d'Empreses d'Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya), amb seu a Terrassa.
Pel que fa al mapatge de les empreses a Catalunya, hi sobresurten les terrassenques Kimaldi, BlockTac, ScalAI, Soctic, CCQ, Otpoint, SOS Informatics, Domo Informática, Ilimit, IMAN i Flexxible.