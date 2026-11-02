Manuel Lao amplia la seva cartera hotelera amb la compra d’un establiment de luxe a Miami

L'empresari terrassenc Manuel Lao continua ampliant la seva presència en el sector hoteler internacional. Nortia Capital, el seu holding empresarial amb seu a Sant Cugat del Vallès, ha participat en l’adquisició de l’InterContinental Miami, un establiment de luxe situat al centre de la ciutat nord-americana. L’operació, liderada per la firma d’inversió hotelera Gencom i en què també participa White Bridge Capital, s’ha tancat per un import aproximat de 300 milions de dòlars, uns 265 milions d’euros, segons ha avançat Bloomberg.
L’operació dona continuïtat a l’aliança entre Nortia i Gencom, que ja van entrar conjuntament a principis d’aquest 2026 en l’accionariat de The Ritz-Carlton Central Park, a Nova York. Amb aquesta nova adquisició, el grup de Lao reforça la seva aposta per establiments hotelers de gamma alta en mercats internacionals de referència.
L’InterContinental Miami està situat al centre de la ciutat, entre el riu Miami i la badia de Biscayne, a tocar dels districtes financers i comercials de Brickell i Downtown. L’edifici, de 34 plantes, disposa de 652 habitacions i suites, a més de 35 sales de reunions i més de 8.300 metres quadrats d’espais interiors i exteriors destinats a esdeveniments.
L’establiment ha completat recentment una renovació que ha actualitzat les habitacions, el Club InterContinental Lounge, les cabanes de la piscina i els espais exteriors per a esdeveniments. La seva activitat combina els segments d’oci, negocis i grups, amb una oferta que també inclou restauració i celebracions.
"Aquesta operació reforça la nostra aposta per actius de primer nivell en mercats internacionals de referència. L’InterContinental Miami reuneix característiques excepcionals per la seva ubicació estratègica, el posicionament de marca i la rellevància dins del sector hoteler internacional, i encaixa plenament amb la nostra estratègia d’inversió a llarg termini, basada en la qualitat dels actius i la creació de valor. Miami continua consolidant-se com un dels principals destins tant de negocis com d’oci dels Estats Units", ha assenyalat Manuel Lao, president de Nortia Capital.