Barris que obren portes laborals

Terrassa acull des d’aquest dimecres, 14 d'octubre, la segona edició de la jornada Barris en Xarxa, una iniciativa que reuneix més d’una seixantena de professionals de l’àmbit de l’ocupació de diversos municipis catalans per compartir experiències, coneixements i bones pràctiques sobre els reptes laborals, la inclusió i el desenvolupament comunitari. La trobada, que s’allargarà fins divendres, s’emmarca en el programa “E” del projecte Treball als Barris.
La regidora d’Ocupació, Montserrat Caupena, ha donat la benvinguda a les persones participants durant l’obertura de la jornada, celebrada aquest dimecres al matí a la sala d’actes de Foment de Terrassa. Les activitats es desenvolupen en diferents espais de Foment i al Campus de Vallparadís, amb un programa que combina ponències i espais d’intercanvi professional.
La iniciativa inclou tallers de preparació per a processos de selecció, sessions d’”speed dating” laboral amb empreses de la ciutat i accions adreçades a millorar el perfil professionals dels joves participants en el projecte.
L’objectiu és facilitar el contacte entre les persones que busquen feina, les empreses i els professionals de l’ocupació, així com reforçar el treball en xarxa i la generació d’oportunitats als barris.