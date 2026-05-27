La Cambra tanca la fira ActiVallès amb 705 inscrits i més de 1.500 connexions

La segona edició de la Fira d’Ocupació ActiVallès, organitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa i celebrada aquest dimarts, va finalitzar amb 705 inscrits i més de 1.500 connexions entre candidats i empreses. Hi van participar 33 companyies amb 200 ofertes de feina que sumaven 416 vacants, segons ha anunciat aquest dimecres l'entitat.
D'aquesta manera, es consolida el creixement de la convocatòria i el seu impacte en la intermediació laboral al territori, ja que la primera edició, celebrada el novembre, va comptar amb 18 empreses i 100 ofertes de treball amb 119 llocs a cobrir, i va registrar 545 inscrits i més de 1.334 contactes.
En aquesta segona edició, Terrassa ha concentrat el 65% dels participants, mentre que la resta de la demarcació —amb Rubí i Sant Cugat com a principals punts d’origen— ha representat el 30%. El 5% restant ha correspost a altres municipis.
El model híbrid s'ha consolidat com un dels elements clau de l’esdeveniment: un 40% dels inscrits han participat a ActiVallès en la modalitat en línia. Aquesta opció ha tingut una especial acceptació entre perfils joves i dones.
Pel que fa al perfil dels candidats, ha augmentat el pes de les persones amb formació postobligatòria, especialment d’FP i estudis universitaris. Les dones han representant el 60% del total i les persones en actiu han arribat al 40%. Per edats, destaca el grup de majors de 45 anys, que també ha suposat un 40%.
Els sectors amb més llocs a cobrir han estat producció i operaris industrials (14%) i assessoria i atenció a les persones (8%).
Des de l’organització, la coordinadora de Projectes de Formació de la Cambra i responsable de la fira, Sònia Pardines, ha destacat “l'elevada participació empresarial, la necessitat real de contractació i la diversitat de l’oferta laboral”, així com l’encert del format híbrid. “Som una de les poques entitats que oferim aquest model i hem confirmat la seva utilitat tant per als candidats, que disposen de més flexibilitat, com per a les empreses que necessiten un abast territorial més ampli”, ha dit.
Pardines ha subratllat que la iniciativa “s’ha consolidat en només dues edicions”, tot i la coincidència amb altres fires d’ocupació al territori.
Per la seva banda, la responsable de Formació Empresarial, Persones & Talent, Sònia Pérez, ha apuntat la necessitat de millorar la coordinació entre entitats per optimitzar recursos i augmentar l’eficiència d’aquest tipus de convocatòries.
La fira es va celebrar a la seu de la Cambra de Terrassa entre les 9.30 i les 13.30 hores en format presencial, i fins a les 17.00 hores en modalitat virtual, i va incloure també tallers i xerrades com a complement de la jornada.