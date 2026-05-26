BBVA eleva un 16,8% el finançament a pimes i grans empreses a Catalunya, fins als 5.000 milions

BBVA va concedir prop de 5.000 milions d’euros en nou finançament a pimes i grans empreses a Catalunya durant el primer trimestre del 2026, una xifra que representa un increment del 16,8% respecte al mateix període de l’any passat. A més, més de 8.000 empreses catalanes van escollir l’entitat com a nou banc durant els tres primers mesos de l’exercici.
Aquestes dades s’han donat a conèixer aquest dimarts coincidint amb la celebració a Barcelona de la reunió del consell d’administració del banc i de les Jornades de Banca Corporativa, una trobada que aplega més d’un centenar d’empreses clients d’arreu de l’Estat i que posa el focus en les oportunitats de la intel·ligència artificial per al teixit empresarial.
Durant la seva estada a la capital catalana, el president de BBVA, Carlos Torres Vila, ha remarcat que les empreses constitueixen una de les prioritats estratègiques del grup. En aquest sentit, ha assegurat que l’objectiu del banc és actuar com a “soci estratègic” de les companyies, no només aportant finançament, sinó també suport en les diferents fases del seu desenvolupament.
La reunió del consell també ha servit per abordar els projectes que l’entitat desenvolupa a Catalunya, així com l’impuls de la intel·ligència artificial dins de l’organització i els avenços en altres prioritats estratègiques del grup financer.
Les jornades empresarials organitzades per BBVA inclouen diverses sessions dedicades als reptes actuals de les companyies, especialment la transformació derivada de la irrupció de la IA i el context econòmic i geopolític internacional. Entre els participants destaca Matt Weaver, representant d’OpenAI, empresa amb la qual BBVA manté un acord per integrar la intel·ligència artificial generativa en el negoci bancari.
També intervenen Antonio Bravo, responsable global de dades de BBVA; José García Casteleiro, responsable de banca d’empreses i institucions a Espanya; Jaime Sáenz de Tejada, responsable global d’aquesta divisió; l’economista i consellera del Banc d’Espanya Judith Arnal; el responsable d’anàlisi econòmica de BBVA Research, Rafael Doménech; i el catedràtic d’ESADE Xavier Ferrás.