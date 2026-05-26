Moody’s millora la qualificació de Cirsa a Ba3 amb perspectiva estable

La multinacional terrassenca del sector del joc i l’oci Cirsa ha rebut una millora de la seva qualificació creditícia per part de l’agència Moody’s, que eleva el ràting corporatiu de B1 a Ba3 amb una perspectiva estable. La decisió respon a la millora dels indicadors financers de la companyia i a una política financera “més conservadora” després de la seva sortida a borsa, culminada el juliol del 2025.
La millora del ràting es produeix dins de la categoria coneguda com “high yield”, que agrupa companyies amb major nivell de risc relatiu, encara que en procés d'enfortiment. "Aquest avanç situa Cirsa un pas més prop del nivell 'investment grade', reservat a les empreses amb perfils crediticis més sòlids i que constitueix el següent gran objectiu estratègic en termes financers", diu la companyia egarenca.
Moody’s assenyala que el grup ha reduït el seu nivell d’endeutament, amb un ràtio d’apalancament que ha passat de 4,1 vegades l’Ebitda abans de la sortida a borsa a 3,1 vegades el 2025. L’agència preveu, a més, que aquest indicador pugui continuar baixant fins a nivells propers a 2,5 vegades en els pròxims 12 o 18 mesos.
La qualificadora també destaca la millora en la capacitat de Cirsa per afrontar el pagament del deute, així com la seva posició als principals mercats on opera, la diversificació geogràfica i el pes combinat del negoci presencial i digital.
Moody’s apunta que el ràting encara podria continuar millorant si la companyia manté un creixement “fort i estable” dels ingressos i un marge d'Ebotda sostenible en el temps. Tot i axò, alerta que un deteriorament de la situació operativa i financera o nous impactes fiscals i regulatoris podrien empitjorar la qualificació.