Terrassa ofereix suport a empreses per incorporar la intel·ligència artificial

L’Ajuntament de Terrassa posa en marxa la segona edició del programa “Impulsa TRS”, una iniciativa orientada a ajudar empreses, micropimes i professionals del territori a avançar en els seus processos de transformació digital i en la incorporació de la intel·ligència artificial als seus models de negoci. El projecte, impulsat amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Terrassa, combinarà sessions formatives obertes amb un servei d’acompanyament individualitzat per facilitar la implementació de solucions digitals i eines d’IA enfocades a optimitzar processos, millorar l’eficiència i reforçar la competitivitat empresarial.
La iniciativa inclou tres tallers presencials oberts a l’ecosistema empresarial que se celebraran els dies 2, 11 i 16 de juny a l’edifici Vapor Gran. Les sessions abordaran aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial, la definició d’un pla de transformació digital i les opcions de finançament i ajuts per a projectes d’innovació i digitalització.
A més, “Impulsa TRS” oferirà un servei d’assessorament individualitzat de 30 hores per a sis empreses seleccionades. Aquest acompanyament, previst entre juliol i desembre, permetrà analitzar el nivell de maduresa digital de cada organització, detectar actuacions prioritàries i definir un full de ruta personalitzat amb seguiment tècnic especialitzat.
El regidor d’Innovació de l’Ajuntament de Terrassa, Joan Salvador, destaca que “la digitalització i la intel·ligència artificial ja formen part del dia a dia de moltes empreses, però encara hi ha marge perquè aquestes eines arribin a una part més àmplia del teixit productiu”. Segons Salvador, programes com “Impulsa TRS” permeten “acompanyar aquest procés amb eines concretes i amb un enfocament molt pràctic, adaptat a la realitat de cada empresa”.
El responsable municipal subratlla també que l’objectiu no és només incorporar tecnologia, sinó ajudar les empreses a identificar en quins àmbits té sentit aplicar-la i de quina manera es pot fer “de manera viable”. Per això, el programa aposta per combinar formació oberta i assessorament personalitzat per “aterrar els projectes i convertir-los en canvis reals dins l’organització”.
El termini per inscriure’s als tallers i participar en el procés de selecció per optar a l’assessorament finalitza el 16 de juny. Les inscripcions es poden formalitzar en línia a través del web de Terrassa Innovació.