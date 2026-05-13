Leitat posa la IA al centre d’un projecte europeu contra la contaminació urbana

El centre tecnològic Leitat tindrà un paper destacat en el nou projecte europeu PUREPOLIS, una iniciativa finançada pel programa Horizon Europe que s’ha posat en marxa amb una reunió de llançament a Munic i que té l’objectiu de desenvolupar eines i estratègies innovadores per reduir la contaminació a les ciutats i avançar cap a entorns urbans més saludables.
El projecte, sota el nom complet “Dynamic Abatement Strategies for Maximized Environmental and Societal Health in Cities”, ha celebrat la seva reunió inaugural a les instal·lacions de Helmholtz Zentrum München, on els socis del consorci han definit els primers passos operatius, l’estructura de governança, el full de ruta d’implementació i les properes activitats tècniques.
En aquest context, Leitat assumirà la coordinació del “Work Package 2”, un dels blocs centrals del projecte. La tasca del centre terrassenc consistirà en el desenvolupament d’una eina basada en intel·ligència artificial per atribuir fonts de contaminació en temps gairebé real. Aquesta tecnologia integrarà sistemes de monitoratge ambiental ja existents i donarà suport a la presa de decisions basada en evidències per part de les autoritats locals i altres agents urbans, millorant la identificació i priorització de les fonts de contaminació, expliquen des de Leitat.
A més, Leitat també contribuirà al desenvolupament de guies pràctiques per a les autoritats locals per sobre la implementació de mesures efectives de “Zero Pollution (ZPMs)”. El centre tecnològic donarà suport igualment a les activitats de replicació i escalabilitat, col·laborant amb ciutats com Berlín i Augsburg, així com a través de l’organització d’activitats específiques de transferència de coneixement i replicació.
PUREPOLIS reuneix centres de recerca, universitats, administracions públiques i organitzacions tecnològiques de diversos països europeus com Espanya, Alemanya, Països Baixos, Àustria, Bèlgica, Portugal, Finlàndia, Dinamarca i França amb la voluntat d’afrontar els reptes de salut ambiental urbana des de la innovació i la cooperació intersectorial.