Circutor, empresa de Viladecavalls especialitzada en solucions per a la gestió i l’eficiència energètica, ha fet un nou pas en la seva estratègia de ciberseguretat amb la incorporació al programa internacional CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) com a CNA (CVE Numbering Authority). Es tracta de la xarxa d’organitzacions autoritzades per identificar i catalogar vulnerabilitats de ciberseguretat, amb l’objectiu que els problemes de seguretat es puguin comunicar i gestionar de manera coordinada.
La participació en aquest programa permet a Circutor contribuir directament a la identificació i divulgació de vulnerabilitats que puguin afectar les seves solucions. Cada problema de seguretat rep un registre CVE, una identificació comuna que permet que fabricants, investigadors i professionals de la ciberseguretat es refereixin a la mateixa vulnerabilitat i treballin en la seva resolució.
El programa està liderat a Espanya per l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), dependent del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública. Per a Circutor, la incorporació representa també un reconeixement als processos de desenvolupament i seguretat de la companyia i reforça la seva capacitat per col·laborar amb investigadors i altres organismes del sector.
L’empresa assenyala que la ciberseguretat forma part del desenvolupament dels seus productes durant tot el seu cicle de vida, des del disseny fins al manteniment. L’objectiu és reforçar la seguretat de les solucions connectades que utilitzen empreses, indústries i infraestructures en un context en què les instal·lacions energètiques estan cada vegada més digitalitzades.
La incorporació al programa també ha de facilitar l’adaptació als nous requisits europeus en matèria de ciberseguretat, entre els quals hi ha el Cyber Resilience Act (CRA), que estableix noves obligacions per als productes amb elements digitals i promou que la seguretat es tingui en compte durant tot el seu cicle de vida.