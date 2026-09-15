La Cecot i CEPYME reclamen menys burocràcia i reformes en energia i fiscalitat: "No es pot legislar com si totes les empreses fossin iguals"

La Cecot i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) reclamen una agenda econòmica que redueixi la burocràcia i faciliti que les pimes puguin invertir, créixer i competir. La demanda es va posar sobre la taula dilluns durant una sessió de treball a la seu de la patronal terrassenca amb la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, en què van participar una trentena de representants empresarials i sectorials.
De Miguel va advertir que la complexitat reguladora afecta especialment les empreses petites perquè sovint no disposen dels recursos de les grans corporacions. La presidenta de CEPYME va assegurar que moltes polítiques públiques, especialment les derivades de directives europees, no tenen prou en compte la dimensió, els recursos i la capacitat organitzativa de les pimes. En aquest sentit, va assenyalar que, durant la transposició d’aquestes normes, l’Estat espanyol tendeix sovint a afegir requisits i complexitat a les obligacions establertes per Europa. Això, segons va alertar, incrementa els costos de compliment i pot convertir obligacions assumibles per a una gran corporació en càrregues desproporcionades per a una microempresa o una pime. "No es pot legislar com si totes les empreses disposessin d’un departament jurídic, de sostenibilitat o de recursos humans", va assenyalar De Miguel, que va reclamar que les obligacions administratives s’adaptin a la dimensió de cada negoci.
El president de la Cecot, Xavier Panés, que també és vicepresident de CEPYME en representació de Foment del Treball, va situar entre les principals preocupacions del teixit empresarial els costos energètics, la competitivitat, l’accés al talent, la productivitat i les dificultats administratives. "Hem de passar del diagnòstic a la proposta i de la proposta a l’acció", va apuntar.
La transició energètica va ocupar una part destacada de la trobada. La Cecot reclama agilitzar els tràmits i facilitar l’accés de les pimes industrials a les ajudes, així com avançar en electrificació, emmagatzematge i modernització de les xarxes.
També es va abordar la situació dels autònoms. L'Autcat, l’organització d’autònoms de la Cecot, defensa una reforma integral que inclogui una cotització més ajustada als ingressos, menys càrregues administratives, una fiscalitat més proporcional i una millor protecció social.
Les organitzacions empresarials van reclamar igualment una Administració més àgil, amb menys terminis i duplicitats, i més coordinació entre administracions. Les propostes abordades durant la sessió inclouen també mesures sobre fiscalitat, absentisme, política industrial i seguretat jurídica.