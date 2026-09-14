Telstar exhibeix tecnologia a Madrid

Telstar participarà els dies 22 i 23 de setembre a Farmaforum 2026, a Madrid, on presentarà la seva cartera de solucions per a processos asèptics i fabricació farmacèutica. La companyia mostrarà tecnologies que cobreixen diferents fases de la producció, com ara liofilitzadors, esterilitzadors, sistemes de barrera i flux laminar i tecnologia de buit.
L’empresa, amb seu a Terrassa, posarà el focus en la integració de les diferents etapes dels processos farmacèutics. L’objectiu és facilitar la gestió de projectes i millorar aspectes com l’eficiència dels equips, la capacitat de producció, l’optimització dels processos o la modernització d’instal·lacions. Telstar també ofereix serveis de consultoria en bones pràctiques de fabricació (GMP) i suport durant tot el cicle de vida dels equips.
Aquesta aposta per les solucions integrades s’ha reforçat des que Telstar i Syntegon van unir forces el 2024. A Farmaforum presentaran línies que combinen els liofilitzadors i esterilitzadors de Telstar amb les tecnologies de Syntegon per al processament farmacèutic, l’ompliment, la inspecció, la manipulació i l’envasament.
La sostenibilitat serà un altre dels eixos de la participació de Telstar. El 23 de setembre, Salvador López Díaz de Rada, responsable de Desenvolupament de Negoci d’Enginyeria GMP de la companyia, moderarà un panell sobre sostenibilitat en la indústria farmacèutica, centrat en la reducció del consum energètic de les instal·lacions sense comprometre la seguretat dels productes ni el compliment normatiu.
Telstar també participarà en una taula rodona sobre l’automatització de la càrrega i descàrrega de liofilitzadors existents per adaptar-los als requisits de l’Annex 1 de les normes europees de fabricació de medicaments estèrils.